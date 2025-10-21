BAN vs WI: वनडे क्रिकेट में पहली बार करिश्मा, वेस्टइंडीज के 5 स्पिनर्स ने ऐसा कर रचा इतिहास

बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात करें तो पहले मैच की तरह ही इस मैच में भी बल्लेबाजों ने निराश किया। बांग्लादेश 50 ओवर में 7 विकेट पर 213 रन बना सकी। टीम के लिए सलामी बल्लेबाजी करने आए सौम्य सरकार ने 45 और रिशाद हुसैन ने 14 गेंद पर नाबाद 39, कप्तान मेहिदी हसन मिराज ने नाबाद 32, और नुरुल हसन ने 23 रन बनाए। रिशाद हुसैन की पारी के अंत में की गई विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत बांग्लादेश 213 तक पहुंच सकी।