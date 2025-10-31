हैट्रिक लेकर इस बॉलर ने मचाया तहलका, ऐसा करने वाला बना वेस्टइंडीज का दूसरा खिलाड़ी

रोमारियो शेफर्ड, क्रिकेटर. वेस्टइंडीज (Photo Credit- West Indies Cricket @X)
Romario Shepherd: वेस्टइंडीज ने शुक्रवार को चटगांव में खेले गए तीसरे और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही मेहमान टीम ने तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में बांग्लादेश का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है। बांग्लादेश तीसरे टी-20I मैच में निर्धारित 20 ओवर में 151 रन पर ऑलआउट हो गई, वहीं, वेस्टइंडीज ने 16.5 ओवर में 5 विकेट पर 152 रन बनाकर लक्ष्य हांसिल कर लिया। वेस्टइंडीज के लिए यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि उसके बॉलिंग ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने कमाल की बॉलिंग की और इस प्रारूप में हैट्रिक लेकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया।
रोमारियो शेफर्ड वेस्टइंडीज के दूसरे खिलाड़ी है, जिन्होंने टी-20I क्रिकेट में हैट्रिक ली है। उन्होंने दो ओवर में बांग्लादेश के नुरुल हसन, तंजिद हसन और शौरिफुल इस्लाम का विकेट चटकाया। उनसे पहले यह कारनामा जैसन होल्डर ने किया था, जिन्होंने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी।
अब बात करते हैं कि आखिरी रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक कैसे ली? दरअसल, 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने बांग्लादेश के बल्लेबाज नुरुल हसन को चलता किया। इसके बाद 20वें ओवर की पहली और दूसरे गेंद पर क्रमशः तंजिद हसन और शौरिफुल इस्लाम को आउट कर रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक पूरी की।
वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को टी-20I सीरीज के पहले मैच में 16 रन, दूसरे में 14 रन और तीसरे मुकाबले में 5 विकेट से हराया। हालाकि बांग्लादेश से उसे तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
