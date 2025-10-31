हैट्रिक लेकर इस बॉलर ने मचाया तहलका, ऐसा करने वाला बना वेस्टइंडीज का दूसरा खिलाड़ी

Romario Shepherd: वेस्टइंडीज ने शुक्रवार को चटगांव में खेले गए तीसरे और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही मेहमान टीम ने तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में बांग्लादेश का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है। बांग्लादेश तीसरे टी-20I मैच में निर्धारित 20 ओवर में 151 रन पर ऑलआउट हो गई, वहीं, वेस्टइंडीज ने 16.5 ओवर में 5 विकेट पर 152 रन बनाकर लक्ष्य हांसिल कर लिया। वेस्टइंडीज के लिए यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि उसके बॉलिंग ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने कमाल की बॉलिंग की और इस प्रारूप में हैट्रिक लेकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया।