IND vs AUS: अभिषेक शर्मा का अर्द्धशतक काम नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)
IND vs AUS 2nd T20I: ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हराया और सीरीज में मेहमान टीम पर 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑलआउट हो गई थी, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में 6 विकेट पर 126 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मैच बारिश से धुल गया था। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2 नवंबर को भारतीय समयानुसार 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा, जिसे टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर देख सकेंगे।
भारत से मिले 126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने तेजतर्रार बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 4.3 ओवर में 51 रन जोड़े। ट्रैविस हेड 28 रन पर आउट हुए। इसके बाद टीम स्कोर में 36 रन ही जुड़ पाए थे कि 8वें ओवर में कप्तान मिचेल मार्श आउट हो गए। मिचेल मार्श ने 26 गेंद में 2 चौके और 4 छक्के संग 46 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद जोश इंग्लिस (20 रन) और मिचेल ओवन (14 रन) ही दहाई के आंकड़े को पार कर सके, जबकि मैथ्यू शॉर्ट शून्य पर आउट हुए। हालांकि विकेट के पतझड़ों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया जीत के मुहाने पर पहुंच गया था। मार्कस स्टोइनिस ( नाबाद 6 रन) और जेवियर बार्टलेट ने मिलकर 13.2 ओवर में 6 विकेट पर स्कोर को 126 रन तक पहुंचा टीम को जीत दिला दी। जेबियर बार्टलेट बिना खाता खोले नाबाद लौटे।
ऑस्ट्रेलिया से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। वहीं नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने रही सही कसर पूरी कर दी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के 5 महत्वपूर्ण विकेट महज 7.3 ओवर में 49 रन पर गिर गए थे। ऐसे में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और हर्षित राणा के साथ छठे विकेट के लिए 47 गेंद में 56 रन की साझेदारी की। हर्षित राणा ने 33 गेंद में 35 रन बनाकर आउट हुए। वहीं गिरते विकेट के बीच अभिषेक शर्मा ने एक छोर से आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। अभिषेक शर्मा 37 गेंद में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 68 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद भारत 18.4 ओवर में 125 रन पर ऑलआउट हो गया।
भारत की ओर से शुभमन गिल ने 5, संजू सैमसन ने 2, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 1, अक्षर पटेल 7 और शिवम दुबे 4 रन बनाकर आउट हुए, जबकि तिलक वर्मा, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह तो खाता भी नहीं खोल सके। वरुण चक्रवर्ती बिना खाता खोले नाबाद लौटे।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मेजबान टीम के गेंदबाज जोश हेजलवुड ने कमाल का प्रदर्शन किया और सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। उन्होंने 4 ओवर में 13 रन दिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस ने 2-2 जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 1 विकेट चटकाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 सफलताएं अर्जित की।
