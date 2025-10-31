IND vs AUS: अभिषेक शर्मा का अर्द्धशतक काम नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हराया

भारत से मिले 126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने तेजतर्रार बल्लेबाजी की और पहले विकेट के लिए 4.3 ओवर में 51 रन जोड़े। ट्रैविस हेड 28 रन पर आउट हुए। इसके बाद टीम स्कोर में 36 रन ही जुड़ पाए थे कि 8वें ओवर में कप्तान मिचेल मार्श आउट हो गए। मिचेल मार्श ने 26 गेंद में 2 चौके और 4 छक्के संग 46 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद जोश इंग्लिस (20 रन) और मिचेल ओवन (14 रन) ही दहाई के आंकड़े को पार कर सके, जबकि मैथ्यू शॉर्ट शून्य पर आउट हुए। हालांकि विकेट के पतझड़ों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया जीत के मुहाने पर पहुंच गया था। मार्कस स्टोइनिस ( नाबाद 6 रन) और जेवियर बार्टलेट ने मिलकर 13.2 ओवर में 6 विकेट पर स्कोर को 126 रन तक पहुंचा टीम को जीत दिला दी। जेबियर बार्टलेट बिना खाता खोले नाबाद लौटे।