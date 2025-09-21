Patrika LogoSwitch to English

सुपर 4 की धमाकेदार शुरुआत, डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को हराकर बांग्लादेश ने मचाई सनसनी

Asia Cup 2025, Super 4: एशिया कप 2025 के सुपर 4 के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को बांग्लादेश ने हरा महत्वपूर्ण 2 अंक हासिल कर लिए हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 21, 2025

Taskin Ahmed
विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए तस्किन अहमद (फोटो- IANS)

BAN vs SL, Asia Cup 2025 Super 4: एशिया कप सुपर-4 के पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट गंवाक 168 रन बनाए। बांग्लादेश ने 19.5 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 169 रन बनाकर 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ उन्होंने चौथी बार फाइनल में पहुंचने का दावा भी ठोक दिया।

बांग्लादेश को मिली तेज शुरुआत

दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने तेज शुरुआत दी। हसन ने 45 गेंद पर 4 छक्के और 2 चौके की मदद से 61 रन की पारी खेल जीत की मजबूत नींव रखी। इसके बाद तौहीद ह्रदोय ने 37 गेंद पर 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 58 रन की पारी खेल बांग्लादेश की जीत पर मुहर लगा दी। कप्तान लिटन दास ने 16 गेंद पर 23, जाकेर अली 4 गेंद पर 9 रन बनाकर आउट हुए।

श्रीलंकाई गेंदबाजों ने निराश किया। पूरी पारी के दौरान श्रीलंका के गेंदबाज कभी बांग्लादेश पर हावी होते हुए नजर नहीं आए। दासुन शनाका ने आखिरी ओवर में दो विकेट लेकर मैच में रोमांच लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नुवान थुसारा महंगे रहे और 4 ओवर में 42 रन लुटाए और 1 विकेट लिया। दुश्मंथा चमीरा को 1 विकेट मिला। हसरंगा और शनाका को 2-2 विकेट मिले।

इससे पहले, बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। श्रीलंका ने पूर्व कप्तान दासुन शनाका के 37 गेंद पर 6 छक्के और 3 चौके की मदद से बनाए नाबाद 64 रन की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 168 रन बनाए थे। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाजों पाथुम निसांका ने 15 गेंद पर 22 रन और कुसाल मेंडिस ने 25 गेंद पर 34 रन की पारी खेली थी। कप्तान चरिथ असलांका ने 12 गेंद पर 21 और कुसाल परेरा ने 16 गेंद पर 16 रन बनाए थे।

बांग्लादेश के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने एक बार फिर से श्रेष्ठ गेंदबाज की। बाएं हाथ के इस घातक गेंदबाज ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने कुसाल परेरा, कामिंडु मेंडिस और हसरंगा के बड़े विकेट लिए। महेदी हसन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 और तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिए।

Updated on:

21 Sept 2025 12:12 am

Published on:

21 Sept 2025 12:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / सुपर 4 की धमाकेदार शुरुआत, डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को हराकर बांग्लादेश ने मचाई सनसनी

