Asia Cup 2025 के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, 3 साल बाद लौटा ये तूफानी बल्लेबाज, जानें किसका कटा पत्ता

Bangladesh name 16-member squad for Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जीत दिलाने वाले लिटन दास टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन सोहन की टीम में वापसी हुई है। करीब तीन साल बाद नुरुल हसन सोहन की बांग्लादेश की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। 31 वर्षीय विकेट-कीपर बल्लेबाज नुरुल हसन टी-20 प्रारूप में बांग्लादेश के लिए अपना आखिरी मुकाबला आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला था।