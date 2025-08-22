Asia Cup 2025 के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, 3 साल बाद लौटा ये तूफानी बल्लेबाज, जानें किसका कटा पत्ता

Bangladesh name 16-member squad for Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जीत दिलाने वाले लिटन दास टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन सोहन की टीम में वापसी हुई है। करीब तीन साल बाद नुरुल हसन सोहन की बांग्लादेश की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। 31 वर्षीय विकेट-कीपर बल्लेबाज नुरुल हसन टी-20 प्रारूप में बांग्लादेश के लिए अपना आखिरी मुकाबला आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला था।
नुरुल हसन सोहन के अलावा बांग्लादेश की टीम में सैफ हसन की भी वापसी हुई है, जिन्होंने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 7 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। वहीं बांग्लादेश के चयनकर्ताओं ने मेहदी हसन मिराज को टीम में जगह नहीं दी गई है, फिलहाल उन्हें सौम्य सरकार, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद के साथ एशिया कप के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल किया गया है।
बांग्लादेश की तरफ से जहां तंजीद हसन तमीम और परवेज हुसैन एमोन ओपनिंग करेंगे, वहीं तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन के कंधों पर होगी। स्पिन विभाग में महेदी हसन के साथ नसुम अहमद और रिशाद हुसैन शामिल होंगे। मध्यक्रम की जिम्मेदारी जाकिर अली अनिक, तौहीद हृदोय और शमीम हुसैन के कंधों पर होगी।
एशिया कप 2025 में बांग्लादेश अपने अभियान का आगाज 11 सिंतबर को अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब तक एशिया कप के फाइनल में तीन बार 2012, 2016 और 2018 पहुंची हैं, जहां एक बार पाकिस्तान और दो बार भारत से हारकर रनर-अप रही थी।
लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जाकिर अली अनिक, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन।
स्टैंडबाय- सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद।