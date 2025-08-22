Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025 के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, 3 साल बाद लौटा ये तूफानी बल्लेबाज, जानें किसका कटा पत्ता

Asia Cup 2025 में बांग्लादेश अपने अभियान का आगाज 11 सिंतबर को अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ करेगा।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 22, 2025

Litton Das
लिटन दास, कप्तान, बांग्लादेश टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम (Photo Credit - IANS)

Bangladesh name 16-member squad for Asia Cup 2025: बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 के लिए 16 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में जीत दिलाने वाले लिटन दास टीम का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज नुरुल हसन सोहन की टीम में वापसी हुई है। करीब तीन साल बाद नुरुल हसन सोहन की बांग्लादेश की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। 31 वर्षीय विकेट-कीपर बल्लेबाज नुरुल हसन टी-20 प्रारूप में बांग्लादेश के लिए अपना आखिरी मुकाबला आईसीसी मेंस टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला था।

नुरुल हसन सोहन के अलावा बांग्लादेश की टीम में सैफ हसन की भी वापसी हुई है, जिन्होंने अपना आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच 7 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। वहीं बांग्लादेश के चयनकर्ताओं ने मेहदी हसन मिराज को टीम में जगह नहीं दी गई है, फिलहाल उन्हें सौम्य सरकार, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद के साथ एशिया कप के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ियों में शामिल किया गया है।

बांग्लादेश की तरफ से जहां तंजीद हसन तमीम और परवेज हुसैन एमोन ओपनिंग करेंगे, वहीं तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन के कंधों पर होगी। स्पिन विभाग में महेदी हसन के साथ नसुम अहमद और रिशाद हुसैन शामिल होंगे। मध्यक्रम की जिम्मेदारी जाकिर अली अनिक, तौहीद हृदोय और शमीम हुसैन के कंधों पर होगी।

ये भी पढ़ें

भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अचानक लिया संन्यास, सोशल मीडिया पर किया ऐलान
क्रिकेट
Gouher Sultana

एशिया कप 2025 में बांग्लादेश अपने अभियान का आगाज 11 सिंतबर को अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ करेगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब तक एशिया कप के फाइनल में तीन बार 2012, 2016 और 2018 पहुंची हैं, जहां एक बार पाकिस्तान और दो बार भारत से हारकर रनर-अप रही थी।

एशिया कप 2025 के लिए बांग्लादेश स्क्वाड

लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जाकिर अली अनिक, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन।

स्टैंडबाय- सौम्या सरकार, मेहदी हसन मिराज, तनवीर इस्लाम और हसन महमूद।

ये भी पढ़ें

सालों बाद प्रज्ञान ओझा की लगी लॉटरी! अचानक BCCI को आई इस गेंदबाज की याद
क्रिकेट
Pragyan Ojha

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

22 Aug 2025 09:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025 के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, 3 साल बाद लौटा ये तूफानी बल्लेबाज, जानें किसका कटा पत्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.