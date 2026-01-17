T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में बढ़ी तकरार, भारतीय मूल के सीनियर ICC अधिकारी को बांग्लादेश ने वीजा देने से किया इनकार

Bangladesh T20 World Cup venue dispute: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने में अब करीबी तीन सप्‍ताह का समय बचा है, लेकिन बांग्‍लादेश का वेन्‍यू शिफ्ट करने की मांग का ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुस्‍तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद सुरक्षा कारणों के चलते बांग्‍लादेश मैचों के वेन्‍यू शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा हुआ है। जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) कहना है कि भारत में सुरक्षा चिंता जैसे कोई बात नहीं है। आईसीसी प्रतिनिधि बांग्लादेश के भारत में खेलने से मना करने के मामले को सुलझाने के लिए ढाका पहुंचे, लेकिन उस यात्रा में भी एक नया विवाद खड़ा हो गया है।