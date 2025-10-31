एशिया कप ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी की निकलेगी हेकड़ी, 1-2 दिन में नहीं सुधरे तो BCCI लेगी यह एक्शन

Asia Cup Trophy Update: एशिया कप ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी एक या दो दिन में यदि एशिया कप ट्रॉफी मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल (BCCI) के हेड क्वार्टर नहीं पहुंची तो इस मसले को आईसीसी (ICC) के समक्ष उठाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई मामले को 4 नवंबर को आईसीसी के सामने उठाने का मन बना चुकी है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि हमने करीब दस दिन पहले एसीसी चीफ मोहसिन नकवी (ACC chairman Mohsin Naqvi) को पत्र लिखा था, फिलहाल उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वह एशिया कप ट्रॉफी अपने पास रखे हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एशिया कप ट्रॉफी एक-दो दिन में मुंबई स्थित बीसीसीआई ऑफिस पहुंच जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बीसीसीआई 4 नवंबर को आईसीसी की बैठक में मुद्दे को उठाएगी।