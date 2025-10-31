एशिया कप ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी की निकलेगी हेकड़ी, 1-2 दिन में नहीं सुधरे तो BCCI लेगी यह एक्शन

मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)
Asia Cup Trophy Update: एशिया कप ट्रॉफी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी एक या दो दिन में यदि एशिया कप ट्रॉफी मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल (BCCI) के हेड क्वार्टर नहीं पहुंची तो इस मसले को आईसीसी (ICC) के समक्ष उठाया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई मामले को 4 नवंबर को आईसीसी के सामने उठाने का मन बना चुकी है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि हमने करीब दस दिन पहले एसीसी चीफ मोहसिन नकवी (ACC chairman Mohsin Naqvi) को पत्र लिखा था, फिलहाल उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वह एशिया कप ट्रॉफी अपने पास रखे हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि एशिया कप ट्रॉफी एक-दो दिन में मुंबई स्थित बीसीसीआई ऑफिस पहुंच जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बीसीसीआई 4 नवंबर को आईसीसी की बैठक में मुद्दे को उठाएगी।
पीसीबी और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से बीसीसीआई पहले ही एशिया कप ट्रॉफी मांग चुकी है, लेकिन वह अभी भी अपने हाथों से भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी सौंपने को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि भारतीय खिलाड़ी भविष्य के आयोजन में उनसे आकर ट्रॉफी लें। बीसीसीआई ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर भारत को ट्रॉफी सौंपने को कहा है।
भारत ने दुबई में खेले गए टी-20 एशिया कप 2025 के फाइनल में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था। इस जीत के साथ ही भारत ने एशिया कप पर कब्जा जमाया था, लेकिन एसीसी और पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। यहां बता दें कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार में आंतरिक मंत्री भी है।
इससे पहले भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दोनों देशों के बीच संघर्ष के कारण पाकिस्तान के कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने बिना एशिया कप ट्रॉफी के ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया था। क्रिकेट इतिहास में यह पहला अवसर है, जब विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं मिली।
