Dream11 के साथ करार खत्म होने के बाद अब BCCI की नजर 450 करोड़ रुपये की डील पर

BCCI eyes on Rs 450 crore sponsorship deal: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की नजर अब 2025-2028 की अवधि के लिए 450 करोड़ रुपये की स्पॉसर डील पर है। बोर्ड नए प्रायोजक की तलाश में है, क्योंकि उसने संसद में ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक पारित होने के बाद ड्रीम11 के साथ अपना करार खत्म कर लिया है। हालांकि बीसीसीआई को एशिया कप 2025 के लिए समय पर नया प्रायोजक मिलने की संभावना कम है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बोर्ड को 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए समय पर एक समझौते को अंतिम रूप देने का भरोसा है।
दरअसल, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई 2025 और 2028 के बीच होने वाले 140 मैचों के लिए एक प्रायोजक की तलाश में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रीम11 के साथ अनुबंध का मूल्य 358 करोड़ रुपये था, लेकिन नया अनुबंध एक बेहतर अनुबंध होगा, जो एसीसी और आईसीसी द्वारा आयोजित घरेलू, द्विपक्षीय, बहु-टीम टूर्नामेंटों को कवर करेगा।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई ने प्रत्येक द्विपक्षीय मैच के लिए 3.5 करोड़ रुपये और आईसीसी तथा एसीसी मैचों के लिए 1.5 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, जो ड्रीम11 से ज़्यादा है। हालांकि बायजू से मिलने वाले पहले के मुकाबले कम है।
ड्रीम11 ने 2023 में संकटग्रस्त एड-टेक दिग्गज बायजू की जगह भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजन सौदा 358 करोड़ रुपये (घरेलू मैचों के लिए 3 करोड़ रुपये और बाहरी मैचों के लिए 1 करोड़ रुपये) में हासिल किया था। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 का उद्देश्य वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना है। यह कंपनियों को विज्ञापन देने से भी रोकता है।
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम11 अपने संबंध समाप्त कर रहे हैं। बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में वह ऐसे किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न रखे।