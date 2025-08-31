Dream11 के साथ करार खत्म होने के बाद अब BCCI की नजर 450 करोड़ रुपये की डील पर

BCCI eyes on Rs 450 crore sponsorship deal: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की नजर अब 2025-2028 की अवधि के लिए 450 करोड़ रुपये की स्‍पॉसर डील पर है। बोर्ड नए प्रायोजक की तलाश में है, क्योंकि उसने संसद में ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक पारित होने के बाद ड्रीम11 के साथ अपना करार खत्म कर लिया है। हालांकि बीसीसीआई को एशिया कप 2025 के लिए समय पर नया प्रायोजक मिलने की संभावना कम है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बोर्ड को 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए समय पर एक समझौते को अंतिम रूप देने का भरोसा है।