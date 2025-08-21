BCCI ने टीम इंडिया के प्लेयर्स के लिए शुरू किया नया ‘ब्रोंको’ टेस्ट, जानें ‘यो-यो’ से कैसे है अलग

Bronco Test: बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद ब्रोंको टेस्ट नामक एक नया फिटनेस टेस्‍ट शुरू किया है। इस नए टेस्‍ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी खासकर तेज गेंदबाज उच्च स्तर की फिटनेस बनाए रखें और अपनी एरोबिक क्षमता में सुधार करें। रिपोर्टों के अनुसार, इंग्लैंड में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में कई खिलाड़ियों का फिटनेस स्तर ठीक नहीं पाए जाने के बाद ब्रोंको टेस्ट शुरू किया गया है। आइये जानते हैं कि ये टेस्‍ट 'योयो' से कैसे अलग है?