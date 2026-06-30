Ben Stokes Retirement: कोच को कानों-कान खबर नहीं और ले लिया संन्यास, बेन स्टोक्स ने ब्रेंडन मैकुलम को सबसे आखिरी में क्यों बताया?

संन्यास के बाद बेन स्टोक्स ने हैरी ब्रुक को इंग्लैंड का अगला टेस्ट कप्तान बनाने का पूरा समर्थन किया है। ब्रुक पहले से ही वनडे और टी20 के कप्तान हैं। हालांकि, स्टोक्स की गैरमौजूदगी में पिछले मैच में जो रूट को कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन स्टोक्स ने साफ किया कि उस फैसले में उनका कोई हाथ नहीं था। स्टोक्स ने कहा कि उपकप्तान होने के नाते ब्रुक को ही अगला कप्तान बनना चाहिए और उनके पास टीम को संभालने की पूरी काबिलियत है।