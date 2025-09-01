Asia Cup 2025: वो बल्लेबाज, जिसके नाम के एशिया कप टी20 में सबसे बेहतरीन औसत

Best batting average in Asia Cup T20: Asia Cup 2025 का आगाज होने में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। क्‍या आप जानते हैं कि एशिया कप टी20 में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली अव्वल हैं। कोहली के नाम सबसे शानदार औसत के साथ बल्लेबाजी का रिकॉर्ड भी दर्ज है। कोहली ने एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 9 पारियों में 85.80 की औसत के साथ 429 रन बनाए। इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक भी देखने को मिले। इस दौरान में कोहली के बल्‍ले से 40 चौके और 11 छक्के आए।