ICC ने हाथ नहीं मिलाने की घटना के बाद पीसीबी को दिया तगड़ा झटका, एशिया कप 2025 से बाहर होगा पाकिस्तान!

Big Blow to Pakistan in no shake hands controversy: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अनुरोध को खारिज करते हुए तगड़ा झटका दिया है। पीसीबी ने एशिया कप के मैच रेफरी पैनल से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। पीसीबी ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के खिलाडि़यों से हाथ नहीं मिलाने की घटना में एंडी पाइक्रॉफ्ट की अहम भूमिका थी। इसके साथ ही बोर्ड ने दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान की बजाय भारत को ज्यादा तरजीह दी थी। पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाने पर पाकिस्तान ने यूएई के खिलाफ अपना ग्रुप चरण का आखिरी निर्णायक मैच का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया था। अगर पीसीबी अपनी मांग पर अड़ा रहा तो वह यूएई मैच से हटकर एशिया कप 2025 से बाहर हो जाएगा।
दरअसल, आईसीसी इस मामले में पीसीबी के आकलन से सहमत नहीं है। उसका मानना है कि इस पूरी घटना में एंडी पाइक्रॉफ्ट की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने बस भारतीय टीम का मैसेज को पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा तक पहुंचाया था। ऐसा भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टॉस के समय अपमान से बचने के लिए किया गया था। जबकि सलमान टॉस के समय नाराज नहीं दिखे। लेकिन, सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम के मैच के बाद हाथ नहीं मिलाने के बाद उन्होंने मैच के बाद इंटरव्यू के लिए आने से इनकार कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आईसीसी ने पीसीबी को अपना जवाब भेज दिया है कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या पीसीबी और नकवी यूएई के खिलाफ मैच से हटने का साहस दिखा पाएंगे, क्योंकि इसका सीधा मतलब पाकिस्तान का एशिया कप से बाहर होना है।
ऐसी खबरें थीं कि अगर पीसीबी की मांग नहीं मानी गई तो वह पाकिस्तान बनाम यूएई मैच से हट सकता है। हालांकि, ये बात एशिया कप के अपने दूसरे मैच में यूएई द्वारा ओमान को हराने से पहले ही सामने आ गई थी। मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान और यूएई ग्रुप ए से दूसरे सुपर-4 स्थान के लिए भिड़ेंगे। भारत पहले ही यूएई और पाकिस्तान को हराकर क्वालीफाई कर चुका है।