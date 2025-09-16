ICC ने हाथ नहीं मिलाने की घटना के बाद पीसीबी को दिया तगड़ा झटका, एशिया कप 2025 से बाहर होगा पाकिस्तान!

Big Blow to Pakistan in no shake hands controversy: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अनुरोध को खारिज करते हुए तगड़ा झटका दिया है। पीसीबी ने एशिया कप के मैच रेफरी पैनल से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी। पीसीबी ने आरोप लगाया था कि पाकिस्‍तान के खिलाडि़यों से हाथ नहीं मिलाने की घटना में एंडी पाइक्रॉफ्ट की अहम भूमिका थी। इसके साथ ही बोर्ड ने दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान की बजाय भारत को ज्‍यादा तरजीह दी थी। पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाने पर पाकिस्‍तान ने यूएई के खिलाफ अपना ग्रुप चरण का आखिरी निर्णायक मैच का भी बहिष्‍कार करने का ऐलान किया था। अगर पीसीबी अपनी मांग पर अड़ा रहा तो वह यूएई मैच से हटकर एशिया कप 2025 से बाहर हो जाएगा।