टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 93वें विकेट ले चुका स्टार गेंदबाज टीम से बाहर, इस युवा खिलाड़ी की हुई एंट्री

ब्लेसिंग मुजराबानी, क्रिकेटर, जिम्बाब्वे (Photo Credit - IANS)
Tri-Nation T20 Series: पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच ट्राई-नेशन टी-20 सीरीज खेली जानी है। यह सीरीज 17 नवंबर से शुरू होगी। इस सीरीज में कुल 7 मैचों होंगे, जिसमें 29 नवंबर को लाहौर में खेले जाने वाला फाइनल मैच भी शामिल है। इस सीरीज से पहले जिम्बाब्वे को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उनके स्टार तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी (Blessing Muzarabani) पीठ की चोट के कारण आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जिम्बाब्वे क्रिकेट ने न्यूमैन न्यामहुरी (Newman Nyamhuri) को टीम में शामिल करने की घोषणा की गई है।
आपको बता दें न्यामहुरी का शामिल होना जिम्बाब्वे की टीम में हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ हुई T20I सीरीज में किया गया एकमात्र बदलाव है। यह सीरीज जिम्बाब्वे की 0-3 की हार के साथ समाप्त हुई थी।
टीम में शामिल 19 वर्षीय न्यूमैन न्यामहुरी के इंटरनेशनल करियर पर डालें तो पता चलता है कि उन्होंने अभी तक टी-20 क्रिकेट नहीं खेला है। जिम्बाब्वे के लिए कुल चार टेस्ट और चार वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में छह और वनडे में तीन विकेट लिए हैं।
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, ग्रीम क्रेमर, ब्रैडली इवांस, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, तदिवानाशे मारुमानी, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, डायोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहुरी, ब्रेंडन टेलर।
