टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 93वें विकेट ले चुका स्टार गेंदबाज टीम से बाहर, इस युवा खिलाड़ी की हुई एंट्री

Tri-Nation T20 Series: पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच ट्राई-नेशन टी-20 सीरीज खेली जानी है। यह सीरीज 17 नवंबर से शुरू होगी। इस सीरीज में कुल 7 मैचों होंगे, जिसमें 29 नवंबर को लाहौर में खेले जाने वाला फाइनल मैच भी शामिल है। इस सीरीज से पहले जिम्बाब्वे को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, उनके स्टार तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी (Blessing Muzarabani) पीठ की चोट के कारण आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जिम्बाब्वे क्रिकेट ने न्यूमैन न्यामहुरी (Newman Nyamhuri) को टीम में शामिल करने की घोषणा की गई है।