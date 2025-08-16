Patrika LogoSwitch to English

Bob Simpson Passed Away: इस पूर्व दिग्गज कप्तान और कोच के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

Bob Simpson Passed Away: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब बॉब सिम्‍पसन की कोचिंग में ही जीता था। उन्‍होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है।

भारत

lokesh verma

Aug 16, 2025

Bob Simpson Passed Away
Bob Simpson Passed Away: ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान और कोच बॉब सिम्‍पसन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

Bob Simpson Passed Away: ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके निधन की पुष्टि की है। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन की खबर सुनते ही क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया के माध्‍यम से दुख जताते हुए उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्‍यक्‍त कर रहे हैं। बॉब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। उन्‍होंने 1957 से 1978 के बीच ऑस्‍ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट मैच खेले और 39 टेस्‍ट में कप्‍तानी भी की। ऑस्‍ट्रेलिया ने 1987 में अपना पहला वर्ल्‍ड कप बॉब सिम्‍पसन की कोचिंग में ही जीता था।

ऑस्‍ट्रेलिया को फर्श से अर्श तक पहुंचाया

न्यू साउथ वेल्स के बॉब सिम्‍पसन ने 41 वर्ष की उम्र में अंतरराट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के पहले फुल टाइम कोच बने। उस दौरान टीम एक भी टेस्ट सीरीज जीतने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उनके आने के बाद टीम को काफी मजबूती मिली। उनके मार्गदर्शन में ही ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। इसके साथ ही 4 एशेज सीरीज और फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी 1995 जीती, जिसके साथ ही ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 17 साल की जीत का सूखा खत्‍म किया।

वर्ल्ड कप 1996 के बाद कोच के पद से दिया इस्तीफा

सिम्‍पसन ने वर्ल्ड कप 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्‍होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया के लिए काम किया। उन्‍हें 1985 में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम तो 2006 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई थी। इसके बाद आईसीसी ने 2013 में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जगह दी। इसके अलावा उन्‍हें कई सम्‍मान मिले।

बॉब सिम्पसन मिले ये सम्मान

1965 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित

1978 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य बने

1985 में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम

2000 में ऑस्ट्रेलियाई खेल पदक

2001 में क्रिकेट में योगदान के लिए शताब्दी पदक

2006 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम

2007 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया

2013 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम

Updated on:

16 Aug 2025 08:51 am

Published on:

16 Aug 2025 08:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Bob Simpson Passed Away: इस पूर्व दिग्गज कप्तान और कोच के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

