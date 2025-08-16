Bob Simpson Passed Away: इस पूर्व दिग्गज कप्तान और कोच के निधन से क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर

Bob Simpson Passed Away: ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड पूर्व कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके निधन की पुष्टि की है। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन की खबर सुनते ही क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया के माध्‍यम से दुख जताते हुए उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्‍यक्‍त कर रहे हैं। बॉब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। उन्‍होंने 1957 से 1978 के बीच ऑस्‍ट्रेलिया के लिए 62 टेस्ट मैच खेले और 39 टेस्‍ट में कप्‍तानी भी की। ऑस्‍ट्रेलिया ने 1987 में अपना पहला वर्ल्‍ड कप बॉब सिम्‍पसन की कोचिंग में ही जीता था।