एशिया कप की टीम से कट सकता है इस गेंदबाज का पत्ता, चोट से नहीं उबर पाया अब तक

एशिया कप 2025 से पहले श्रीलंका को जिम्बाब्वे की धरती पर दो वनडे और तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम की घोषणा कर दी गई है। 17 सदस्यीय टीम में गेंदबाजी ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा का नाम नहीं है। वानिंदु हसरंगा चोटिल होने की वजह से वनडे के बाद टी20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। हसरंगा को जुलाई में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी। वह अभी भी पूरी तरह से चोट से नहीं उबर पाए हैं।
जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर होने के बाद हसरंगा के एशिया कप में खेलने पर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। वह इस बड़े टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते हैं। बता दें कि जुलाई की शुरुआत से ही हसरंगा अंतर्राष्ट्रीय करियर से दूर हैं। हसरंगा एक बेहतरीन स्पिनर होने के साथ ही निचले क्रम के बेहद उपयोगी बल्लेबाज हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे दौरे पर टीम को उनकी कमी खलेगी। श्रीलंकाई टीम को स्पिन विभाग में महिश तिक्षणा और दुनिथ वेल्लालागे पर भरोसा करना होगा। 17 सदस्यीय टीम में दोनों को मौका दिया गया है।
वनडे मैचों के लिए नजरअंदाज किए जाने के बाद तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को टी20 टीम में शामिल किया गया है। पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, कामिंडु मेंडिस और दासुन शनाका जैसे खिलाड़ी अनुभवी ऑलराउंडर चरिथ असलांका की अगुवाई वाली टीम में काफी अनुभव लेकर आए हैं। श्रीलंका 2008 के बाद पहली बार जिम्बाब्वे का दौरा कर रही है। वनडे सीरीज के दो मैच 29 अगस्त और 31 अगस्त को हरारे में खेले जाएंगे। वहीं, तीन टी20 मैच 3, 6 और 7 सितंबर को हरारे में ही खेले जाएंगे।
चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, विशेन हलंबगे, दासुन शनाका, दुनिथ वेल्लालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश तिक्षाना, दुशान हेमंथा, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना।
चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, निशान मदुष्का, कुसल मेंडिस, सदीरा समाराविक्रमा, नुवानिडु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, जेनिथ लियानेज, पवन रत्नायके, दुनिथ वेल्लालागे, मिलन रथनायके, महेश तीक्षणा, जेफरी वेंडरसे, असिथा फर्नांडो, दुष्मंथा चमीरा और दिलशान मदुशंका।