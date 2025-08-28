एशिया कप की टीम से कट सकता है इस गेंदबाज का पत्ता, चोट से नहीं उबर पाया अब तक

जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर होने के बाद हसरंगा के एशिया कप में खेलने पर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। वह इस बड़े टूर्नामेंट से भी बाहर हो सकते हैं। बता दें कि जुलाई की शुरुआत से ही हसरंगा अंतर्राष्ट्रीय करियर से दूर हैं। हसरंगा एक बेहतरीन स्पिनर होने के साथ ही निचले क्रम के बेहद उपयोगी बल्लेबाज हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे दौरे पर टीम को उनकी कमी खलेगी। श्रीलंकाई टीम को स्पिन विभाग में महिश तिक्षणा और दुनिथ वेल्लालागे पर भरोसा करना होगा। 17 सदस्यीय टीम में दोनों को मौका दिया गया है।