मेरा करियर खत्म हो गया… ओवल में टूटे हाथ के साथ बल्लेबाजी करने वाले क्रिस वोक्स का बड़ा खुलासा

Chris Woakes Reveals on his Injury: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने खुलासा किया कि कैसे ओवल में भारत बनाम इंग्लैंड पांचवें टेस्ट के पहले दिन उनके कंधे की हड्डी में दर्दनाक चोट लग गई और उन्‍हें लगा कि अब मेरा करियर खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद एक हाथ से बल्लेबाजी करनी पड़ी। फील्डिंग के दौरान चोट लगने के बाद जब वह पांचवें दिन मैदान पर उतरे तो न सिर्फ दर्शकों ने, बल्कि भारतीय टीम ने भी खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि इंग्लैंड हार के कगार पर था। हालांकि वोक्स को सौभाग्य से किसी भी गेंद का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं हैं कि उनकी टीम मैच हार गई।