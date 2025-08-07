मेरा करियर खत्म हो गया… ओवल में टूटे हाथ के साथ बल्लेबाजी करने वाले क्रिस वोक्स का बड़ा खुलासा

Chris Woakes Reveals on his Injury: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने खुलासा किया कि कैसे ओवल में भारत बनाम इंग्लैंड पांचवें टेस्ट के पहले दिन उनके कंधे की हड्डी में दर्दनाक चोट लग गई और उन्हें लगा कि अब मेरा करियर खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद एक हाथ से बल्लेबाजी करनी पड़ी। फील्डिंग के दौरान चोट लगने के बाद जब वह पांचवें दिन मैदान पर उतरे तो न सिर्फ दर्शकों ने, बल्कि भारतीय टीम ने भी खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि इंग्लैंड हार के कगार पर था। हालांकि वोक्स को सौभाग्य से किसी भी गेंद का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं हैं कि उनकी टीम मैच हार गई।
द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में क्रिस वोक्स ने खुलासा किया कि एक चौका बचाने की कोशिश में उनका हाथ फिसल गया था और उनके शरीर का पूरा भार उनके कंधे पर आ गया था, जिसके बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि उस समय उनके मन में यह विचार आया कि मेरा करियर खत्म हो गया। इसके बाद इंग्लैंड के फिजियोथेरेपिस्ट ने उनके कंधे को वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश की और 30 मिनट तक बेहद दर्द भरा समय बीता और आखिरकार उन्हें कुछ राहत मिली।
वोक्स ने कहा कि अगले ही दिन उन्होंने इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम से संपर्क किया और उनसे कहा कि जरूरत पड़ने पर वह बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने मना कर दिया। आखिरकार, उन्हें पांचवें दिन पहले सत्र में बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड के 9 विकेट गिर चुके थे। वोक्स एक गेंद का सामना करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि एक हाथ से बल्लेबाजी करते हुए उन्हें कोई बाउंसर नहीं झेलनी पड़ी।
वोक्स न आगे कहा कि शुभमन गिल ने उनसे कहा कि यह अविश्वसनीय रूप से बहादुरी है। मैंने उनसे कहा कि आपने एक अविश्वसनीय सीरीज खेली है, अच्छा खेला, और आपकी टीम को इसका श्रेय जाता है। मैंने देखा कि ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक सैल्यूट इमोजी के साथ मेरी एक फोटो डाली थी।
इस पर मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए जवाब दिया, 'प्यार के लिए आभारी हूं और आशा करता हूं कि आपका पैर ठीक हो। फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें कहा कि मुझे उम्मीद है कि सब ठीक है, रिकवरी के लिए शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर से वहां मिलेंगे।