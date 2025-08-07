7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

मेरा करियर खत्म हो गया… ओवल में टूटे हाथ के साथ बल्लेबाजी करने वाले क्रिस वोक्स का बड़ा खुलासा

Chris Woakes Reveals on his Injury: ओवल टेस्‍ट के आखिरी दिन एक हाथ के टूटने पर सिर्फ एक हाथ से बल्‍लेबाजी के लिए उतरे क्रिस वोक्‍स अपनी चोट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्‍होंने बताया कि जब चोट लगी तो उन्‍हें लगा कि अब मेरा करियर खत्‍म हो गया है।

भारत

lokesh verma

Aug 07, 2025

Chris Woakes comes out to bat with injured shoulder, using just one arm.
Chris Woakes comes out to bat with injured shoulder, using just one arm. (Photo source: X@/ICC)

Chris Woakes Reveals on his Injury: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने खुलासा किया कि कैसे ओवल में भारत बनाम इंग्लैंड पांचवें टेस्ट के पहले दिन उनके कंधे की हड्डी में दर्दनाक चोट लग गई और उन्‍हें लगा कि अब मेरा करियर खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद एक हाथ से बल्लेबाजी करनी पड़ी। फील्डिंग के दौरान चोट लगने के बाद जब वह पांचवें दिन मैदान पर उतरे तो न सिर्फ दर्शकों ने, बल्कि भारतीय टीम ने भी खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि इंग्लैंड हार के कगार पर था। हालांकि वोक्स को सौभाग्य से किसी भी गेंद का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं हैं कि उनकी टीम मैच हार गई।

'मेरा करियर यहीं खत्म हो गया'

द गार्जियन को दिए एक इंटरव्‍यू में क्रिस वोक्स ने खुलासा किया कि एक चौका बचाने की कोशिश में उनका हाथ फिसल गया था और उनके शरीर का पूरा भार उनके कंधे पर आ गया था, जिसके बाद उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि उस समय उनके मन में यह विचार आया कि मेरा करियर खत्म हो गया। इसके बाद इंग्लैंड के फिजियोथेरेपिस्ट ने उनके कंधे को वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश की और 30 मिनट तक बेहद दर्द भरा समय बीता और आखिरकार उन्हें कुछ राहत मिली।

ये भी पढ़ें

मोहम्मद सिराज को BCCI का बड़ा तोहफा, ओवल की दूसरी पारी में चटकाए हर विकेट के लिए अलग से मिलेगी इतनी प्राइज मनी
क्रिकेट
Extra Prize Money to Mohammed Siraj

'खुशी थी कि कोई बाउंसर नहीं झेलनी पड़ी'

वोक्स ने कहा कि अगले ही दिन उन्होंने इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम से संपर्क किया और उनसे कहा कि जरूरत पड़ने पर वह बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने मना कर दिया। आखिरकार, उन्हें पांचवें दिन पहले सत्र में बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड के 9 विकेट गिर चुके थे। वोक्स एक गेंद का सामना करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि एक हाथ से बल्लेबाजी करते हुए उन्हें कोई बाउंसर नहीं झेलनी पड़ी।

शुभमन गिल ने बताया बहादुर

वोक्स न आगे कहा कि शुभमन गिल ने उनसे कहा कि यह अविश्वसनीय रूप से बहादुरी है। मैंने उनसे कहा कि आपने एक अविश्वसनीय सीरीज खेली है, अच्छा खेला, और आपकी टीम को इसका श्रेय जाता है। मैंने देखा कि ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक सैल्यूट इमोजी के साथ मेरी एक फोटो डाली थी।

इस पर मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए जवाब दिया, 'प्यार के लिए आभारी हूं और आशा करता हूं कि आपका पैर ठीक हो। फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें कहा कि मुझे उम्मीद है कि सब ठीक है, रिकवरी के लिए शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर से वहां मिलेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

India vs England Test Series 2025

Published on:

07 Aug 2025 09:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मेरा करियर खत्म हो गया… ओवल में टूटे हाथ के साथ बल्लेबाजी करने वाले क्रिस वोक्स का बड़ा खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.