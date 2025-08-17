120 रन, 14 चौके, 6 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट..और 38 वर्षीय बल्लेबाज ने इतनी कम गेंद में ठोक दिया शतक

विपक्षी टीम की ओर से कप्तान जेसन होल्डर के अलावा वकार सलामखिल ने दो-दो विकेट झटके, जबकि डोमिनिक ड्रेक्स ने एक शिकार किया। प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच छह विकेट से जीता था, जिसके बाद उसे गुयाना अमेजन वॉरियर्स के हाथों पांच विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। फिलहाल यह टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है। वहीं, दूसरी तरफ ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम सीजन का अपना पहला मैच खेल रही है, जिसके बाद उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स से भिड़ना है।