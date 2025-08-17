120 रन, 14 चौके, 6 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट..और 38 वर्षीय बल्लेबाज ने इतनी कम गेंद में ठोक दिया शतक

CPL 2025: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो (Colin Munro) ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (Caribbean Premier League 2025) के चौथे मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा। मुनरो ने 57 गेदों में 120 रन की पारी खेली, जिसमें 20 बाउंड्री शामिल रहीं। कॉलिन मुनरो ने महज 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। छक्के के साथ शतक पूरा करने के बाद मुनरो ने अगली दो गेंदों पर चौके लगाए।
सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने मुकाबले में टॉस जीतकर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। कॉलिन मुनरो बतौर सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के साथ मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 9.1 ओवरों में 114 रन की साझेदारी हुई। एलेक्स हेल्स 27 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मुनरो ने कप्तान निकोलस पूरन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। मुनरो और पूरन ने दूसरे विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी की। पूरन 13 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद मुनरो ने किरोन पोलार्ड के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़े। पोलार्ड 13 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। मुनरो ने 57 गेंदों में छह छक्कों और 14 चौकों की मदद से 120 रन बनाए। उन्हें 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेसन होल्डर ने अपना शिकार बनाया। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 231 रन बनाए। इस तरह ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को जीत के लिए 232 रन का लक्ष्य दिया है।
विपक्षी टीम की ओर से कप्तान जेसन होल्डर के अलावा वकार सलामखिल ने दो-दो विकेट झटके, जबकि डोमिनिक ड्रेक्स ने एक शिकार किया। प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच छह विकेट से जीता था, जिसके बाद उसे गुयाना अमेजन वॉरियर्स के हाथों पांच विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। फिलहाल यह टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है। वहीं, दूसरी तरफ ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम सीजन का अपना पहला मैच खेल रही है, जिसके बाद उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स से भिड़ना है।