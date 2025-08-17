Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

120 रन, 14 चौके, 6 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट..और 38 वर्षीय बल्लेबाज ने इतनी कम गेंद में ठोक दिया शतक

CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के चौथे मुकाबले में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को जीत के लिए 232 रन का लक्ष्य दिया है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 17, 2025

Colin Munro
CPL 2025: कॉलिन मुनरो ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के चौथे मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा (Photo Credit - IANS)

CPL 2025: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुनरो (Colin Munro) ने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (Caribbean Premier League 2025) के चौथे मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा। मुनरो ने 57 गेदों में 120 रन की पारी खेली, जिसमें 20 बाउंड्री शामिल रहीं। कॉलिन मुनरो ने महज 50 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। छक्के के साथ शतक पूरा करने के बाद मुनरो ने अगली दो गेंदों पर चौके लगाए।

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने मुकाबले में टॉस जीतकर ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। कॉलिन मुनरो बतौर सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के साथ मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 9.1 ओवरों में 114 रन की साझेदारी हुई। एलेक्स हेल्स 27 गेंदों में तीन छक्कों और चार चौकों की मदद से 47 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मुनरो ने कप्तान निकोलस पूरन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। मुनरो और पूरन ने दूसरे विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी की। पूरन 13 रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद मुनरो ने किरोन पोलार्ड के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़े। पोलार्ड 13 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए। मुनरो ने 57 गेंदों में छह छक्कों और 14 चौकों की मदद से 120 रन बनाए। उन्हें 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जेसन होल्डर ने अपना शिकार बनाया। ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट खोकर 231 रन बनाए। इस तरह ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स को जीत के लिए 232 रन का लक्ष्य दिया है।

ये भी पढ़ें

The Hundred: बटलर-क्लासेन का तूफानी अर्द्धशतक, मैनचेस्टर ऑरिजनल्स ने नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 57 रन से रौंदा
क्रिकेट
Jos Buttler

विपक्षी टीम की ओर से कप्तान जेसन होल्डर के अलावा वकार सलामखिल ने दो-दो विकेट झटके, जबकि डोमिनिक ड्रेक्स ने एक शिकार किया। प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के खिलाफ सीजन का अपना पहला मैच छह विकेट से जीता था, जिसके बाद उसे गुयाना अमेजन वॉरियर्स के हाथों पांच विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी। फिलहाल यह टीम प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है। वहीं, दूसरी तरफ ट्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम सीजन का अपना पहला मैच खेल रही है, जिसके बाद उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स से भिड़ना है।

ये भी पढ़ें

कितना खतरनाक काम कर रहे हैं रवींद्र जडेजा! ब्रेट ली ने किया सावधान, जानें पूरा मामला
क्रिकेट
Ravindra Jadeja

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

17 Aug 2025 11:00 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / 120 रन, 14 चौके, 6 छक्के, 210 का स्ट्राइक रेट..और 38 वर्षीय बल्लेबाज ने इतनी कम गेंद में ठोक दिया शतक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.