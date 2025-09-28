भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले फिर बढ़ा विवाद, टीम इंडिया ने फोटोशूट से भी किया इनकार

एशिया कप 2025 में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)
India deny photoshoot with Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एशिया कप 2025 में भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं, लेकिन दोनों टीमों के बीच कोई मेल-मिलाप देखने को नहीं मिला। खासतौर पर इन दोनों के बीच ग्रुप स्टेज के पहले मुकाबले के बहिष्कार की मांग और उसके बाद मैच में भारतीय टीम के पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ मिलाने के बाद जमकर बवाल हुआ। वहीं, अब परंपरा के परंपरा के अनुसार, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को ख़िताबी मुक़ाबले से पहले ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराना था। लेकिन, भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 फाइनल से पहले पाकिस्तान के साथ फ़ोटोशूट करने से भी इनकार कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टीम इंडिया ने कथित तौर पर सूचित किया है कि एशिया कप 2025 फ़ाइनल से पहले पाकिस्तान के साथ फ़ोटोशूट में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले भारतीय कप्तान और टीम ने दोनों टीमों के बीच पहले खेले गए दोनों मैचों में पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। हाथ मिलाने से इनकार के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें पीसीबी ने आईसीसी से विरोध दर्ज कराया और एंडी पाइक्रॉफ्ट को मैच रेफ़री के पद से हटाने की मांग की थी।
आईसीसी ने पीसीबी के साथ कई दौर की बातचीत के बाद पाकिस्तान की सभी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन 21 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर फ़ोर्स मुकाबले के दौरान एक और विवाद खड़ा हो गया। हारिस रऊफ़ और साहिबज़ादा फरहान पर आरोप लगाए गए, क्योंकि रऊफ़ ने अभद्र इशारे किए थे, जबकि फ़रहान ने बंदूक दिखाकर जश्न मनाया था।
रऊफ़ पर मैच फ़ीस का 30% जुर्माना लगाया गया, जबकि फरहान को फटकार लगाई गई। दूसरी ओर कप्तान सूर्यकुमार यादव द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों को जीत समर्पित करने के बाद पाकिस्तान ने शिकायत दर्ज कराई तो उन पर भी जुर्माना लगाया गया।
बीसीसीआई और पीसीबी दोनों ने अपने-अपने खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। हालांकि दोनों टीमों के बीच अभी भी तनाव साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना होगा कि रविवार को एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में जब भारत तीसरी बार पाकिस्तान से भिड़ेगा, तो क्या होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि फोटोशूट की परंपरा को तोड़ने पर भी पाकिस्तान आपत्ति दर्ज करा सकता है।
