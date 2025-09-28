भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले फिर बढ़ा विवाद, टीम इंडिया ने फोटोशूट से भी किया इनकार

India deny photoshoot with Pakistan: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्‍तान के बीच बढ़ा तनाव खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। एशिया कप 2025 में भले ही भारत और पाकिस्‍तान के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं, लेकिन दोनों टीमों के बीच कोई मेल-मिलाप देखने को नहीं मिला। खासतौर पर इन दोनों के बीच ग्रुप स्‍टेज के पहले मुकाबले के बहिष्‍कार की मांग और उसके बाद मैच में भारतीय टीम के पाकिस्‍तानी प्‍लेयर्स से हाथ मिलाने के बाद जमकर बवाल हुआ। वहीं, अब परंपरा के परंपरा के अनुसार, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्‍तान के कप्‍तान सलमान अली आगा को ख़िताबी मुक़ाबले से पहले ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराना था। लेकिन, भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 फाइनल से पहले पाकिस्तान के साथ फ़ोटोशूट करने से भी इनकार कर दिया है।