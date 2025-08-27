CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग का रोमांच मैच दर मैच बढ़ता जा रहा है। बुधवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट लुसिया किंग्स के बीच हुए मैच में अमेजन वॉरियर्स 202 रन बनाने के बावजूद 11 गेंद पहले 4 विकेट से मैच हार गई। वॉरियर्स ने रोमारियो शेफर्ड के विस्‍फोटक अर्धशतक के दम पर किंग्‍स के सामने 203 रन का लक्ष्‍य रखा था। इसके जवाब में किंग्‍स ने अकीम वायने जैरेल ऑगस्टे के अर्धशतक की बदौलत 18.1 ओवर में शानदार रन चेज करते हुए जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही किंग्‍स पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।