CPL 2025 : 202 रन का विशाल स्‍कोर बनाकर भी हारी वॉरियर्स, ऑगस्टे ने तूफानी अर्धशतक जड़ किंग्स को जिताया

CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग में बुधवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ सेंट लुसिया किंग्स ने 11 गेंद पहले 4 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में वॉरियर्स के लिए रोमारियो शेफर्ड ने अर्धशतक तो किंग्‍स के लिए अकीम वायने जैरेल ऑगस्टे के अर्धशतक लगाया।

भारत

lokesh verma

Aug 27, 2025

CPL 2025
CPL 2025: सेंट लुसिया किंग्स के बल्‍लेबाज अकीम वायने जैरेल ऑगस्टे। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/CPL)

CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग का रोमांच मैच दर मैच बढ़ता जा रहा है। बुधवार को गुयाना अमेजन वॉरियर्स और सेंट लुसिया किंग्स के बीच हुए मैच में अमेजन वॉरियर्स 202 रन बनाने के बावजूद 11 गेंद पहले 4 विकेट से मैच हार गई। वॉरियर्स ने रोमारियो शेफर्ड के विस्‍फोटक अर्धशतक के दम पर किंग्‍स के सामने 203 रन का लक्ष्‍य रखा था। इसके जवाब में किंग्‍स ने अकीम वायने जैरेल ऑगस्टे के अर्धशतक की बदौलत 18.1 ओवर में शानदार रन चेज करते हुए जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही किंग्‍स पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है।

शेफर्ड ने 34 गेंदों पर बनाए 73 रन

डैरेन सैमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 12.1 ओवर में 78 के स्कोर पर 5 विकेट खोकर टीम संघर्ष कर रही थी। लेकिन सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे रोमारियो शेफर्ड ने अकेले दम सेंट लुसिया के गेंदबाजों की जोरदार धुनाई करते हुए स्कोर को 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 तक पहुंचा दिया।

शेफर्ड 34 गेंद पर 7 छक्के और 5 चौके की मदद से 73 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्हें इफ्तिखार अहमद (27 गेंद पर 33 रन) और ड्वेन प्रिटोरियस (6 गेंद पर 18 रन) का अच्छा साथ मिला।

ऑगस्टे ने 35 गेंदों पर खेली 73 रन की पारी

203 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी सेंट लुसिया किंग्स के लिए शेफर्ड जैसी पारी अकीम वायने जैरेल ऑगस्टे ने खेली। ऑगस्टे ने 35 गेंद पर 4 छक्के और 6 चौके की मदद से 73 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। टिम सिफर्ट ने 24 गेंद पर 37 और टिम डेविड ने 15 गेंद पर 25 रन बनाए। सेंट लुसिया ने 18.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया।

CPL 2025 की पॉइंट्स टेबल का हाल 

पांचवें मैच में मिली दूसरी जीत के साथ सेंट लुसिया किंग्स अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। वहीं, गुयाना अमेजन वॉरियर्स 3 मैच में 2 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है। एंटीगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस 6 मैच में तीन जीत के साथ पहले, त्रिनबागो नाइट राइडर्स 3 मैच में 2 जीत के साथ चौथे, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स 6 मैच में 2 जीत के साथ पांचवें और बारबडोस रॉयल्स 3 मैच में 2 हार के साथ आखिरी स्थान पर है। बारबडोस का एक मैच रद्द हो गया था। लीग में छह टीमें हिस्सा लेती हैं।

Published on:

27 Aug 2025 11:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / CPL 2025 : 202 रन का विशाल स्‍कोर बनाकर भी हारी वॉरियर्स, ऑगस्टे ने तूफानी अर्धशतक जड़ किंग्स को जिताया

