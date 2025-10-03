Komal Sharma Wedding: अपनी सगी बहन की शादी में नहीं पहुंचे टीम इंडिया T20 के ओपनर अभिषेक शर्मा

कानपुर में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेले गए दूसरे अनाधिकारिक वनडे मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से निराश किया। भारत-ए की तरफ से तीन अक्टूबर को वह बतौर ओपनर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके। वहीं तिलक वर्मा और रियान पराग के अर्द्धशतक के बावजूद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रही भारत-ए 45.5 ओवर में 246 रन पर ऑलआउट हो गई। तिलक वर्मा ने 94 रन और रियान पराग ने 58 रन बनाए। वहीं बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया-ए को 25 ओवर में 160 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे उसने 16.4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर हासिल कर लिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया-ए ने DLS मेथड के आधार पर यह मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया। इस तरह दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए को पहला अनाधिकारिक वनडे मैच में 171 से हराया था। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला कानपुर में 5 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1ः30 बजे से खेला जाएगा।