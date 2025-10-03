Komal Sharma Wedding: अपनी सगी बहन की शादी में नहीं पहुंचे टीम इंडिया T20 के ओपनर अभिषेक शर्मा

क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा और लुधियाना के व्यवसायी लोविश ओबेरॉय की शादी 3 अक्टूबर 2025 को हुई। अभिषेक शर्मा अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सके। (Photo - IANS)
Abhishek Sharma Sister Komal Sharma Wedding: क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन कोमल शर्मा और लुधियाना के बिजनेसमैन लोविश ओबरॉय की शादी शुक्रवार 3 अक्टूबर को पंजाब के अमृतसर में हुई। दूल्हा लोविश ओबरॉय सुबह बारात लेकर अमृतसर पहुंचे थे। वेरका बाइपास स्थित गुरुद्वारा बाबा श्री चंद जी टाहली साहिब में दोनों ने शादी की रस्में निभाई। इसके बाद करीब 3 बजे दूल्हा-दुल्हन यहां से फेस्टिन रिसॉर्ट रवाना हुए। इस शादी समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू , अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला जैसे कई अतिथि पहुंचे।
फिलहाल क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अपनी बहन कोमल शर्मा की शादी में नहीं मौजूद रहे, क्योंकि इसी दिन वह कानपुर में ऑस्ट्रेलिया-ए और भारत-ए के बीच दूसरे अनाधिकारिक वनडे मैच में खेल रहे थे। अभिषेक की बहन कोमल शर्मा ने बताया, ''यह मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, मैं आज शादी के बंधन में बंध रही हूं। मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं। मुझे अपने भाई की याद आ रही है।"
कानपुर में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेले गए दूसरे अनाधिकारिक वनडे मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से निराश किया। भारत-ए की तरफ से तीन अक्टूबर को वह बतौर ओपनर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके। वहीं तिलक वर्मा और रियान पराग के अर्द्धशतक के बावजूद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेल रही भारत-ए 45.5 ओवर में 246 रन पर ऑलआउट हो गई। तिलक वर्मा ने 94 रन और रियान पराग ने 58 रन बनाए। वहीं बारिश के चलते ऑस्ट्रेलिया-ए को 25 ओवर में 160 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे उसने 16.4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर हासिल कर लिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया-ए ने DLS मेथड के आधार पर यह मुकाबला 9 विकेट से जीत लिया। इस तरह दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। भारत-ए ने ऑस्ट्रेलिया-ए को पहला अनाधिकारिक वनडे मैच में 171 से हराया था। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा मुकाबला कानपुर में 5 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1ः30 बजे से खेला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग