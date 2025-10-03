ENG-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका वनडे में अपने तीसरे सबसे न्यूनतम स्कोर पर ढेर, 10 विकेट से जीती इंग्लैंड

बल्लेबाजी में निराश करने वाली साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी में भी निराश किया। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज इंग्लैंड का एक भी विकेट लेने में सफल नहीं हो सकीं। इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने आई टैमी ब्यूमाउंट और एमी जोंस ने 14.1 ओवर में 73 रन बनाते हुए टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी। टैमी 35 गेंद पर 3 चौके की मदद से 21 रन बनाकर और एमी जोंस 40 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 40 रन बनाकर नाबाद रहीं। लिंसे स्मिथ को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।