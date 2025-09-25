गन सेलिब्रेशन के चक्कर में फरहान से हो गई चूक, अब खुद का वीडियो देख हो रहा होगा पछतावा

Cricketer Done Gun Celebration: वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और विराट कोहली, साउथ अफ्रीका के राइली रूसो ने अपने गन सेलीब्रेशन से खूब सुर्खिया बटोरी। लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में 'उल्टा गन सेलिब्रेशन' कर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार बन गए हैं।
फरहान ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ 45 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। स्पिनर अक्षर पटेल के 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का जड़कर अर्धशतक पूरा करते ही उन्होंने बल्ले को बंदूक की नाल की तरह पकड़ा और भारतीय डगआउट की ओर इशारा करते हुए हवा में तीन बार 'फायर' का इशारा किया।
यह वीडियो वायरल होते ही भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। साहिबजादा फरहान को 'आतंकी स्टाइल' और 'शर्मनाक हरकत' जैसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ दिन बाद एक और वीडियो वायरल हुई, जिसमें ये दिखाया गया कि अब तक वर्ल्ड क्रिकेट में किस किस बल्लेबाजों गनशॉट सेलिब्रेट किया। हालांकि इस वीडियों को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि सबसे बैट की हत्थी को बंदुक की नोक समझकर सामने की ओर फायर किया। फरहान से यहीं गलती हुई और उन्होंने सेलिब्रेशन के समय बल्ले को बंदुख की तरह तो पकड़ा लेकिन नोक खुद की तरह कर 3 बार बैक फायर किया।
अब सोशल मीडिया पर साहिबजादा का खूब मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि उनके लिए ऐसे ऐसे कमेंट भी किए जा रहे हैं, जिसे देख उन्हें अपनी गलती का ऐहसास भी हो रहा होगा। आगे से साहिबजादा गनशॉट सेलिब्रेशन करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे।
उस मुकाबले में हारिस रऊफ ने भारतीय प्रशंसकों के 'कोहली-कोहली' नारों का जवाब देते हुए '6-0' का इशारा किया था। इसके अलावा, उन्होंने भारतीय ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। रऊफ ने विकेट लेने के बाद सूर्यकुमार यादव के खिलाफ भी उकसाने वाला इशारा किया था। जिसको लेकर बीसीसीआई ने आपत्ति जताई है। जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान को 'राजनीतिक' बताते हुए आईसीसी का दरवाजा खटखटाया है।