गन सेलिब्रेशन के चक्कर में फरहान से हो गई चूक, अब खुद का वीडियो देख हो रहा होगा पछतावा

यह वीडियो वायरल होते ही भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। साहिबजादा फरहान को 'आतंकी स्टाइल' और 'शर्मनाक हरकत' जैसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ दिन बाद एक और वीडियो वायरल हुई, जिसमें ये दिखाया गया कि अब तक वर्ल्ड क्रिकेट में किस किस बल्लेबाजों गनशॉट सेलिब्रेट किया। हालांकि इस वीडियों को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि सबसे बैट की हत्थी को बंदुक की नोक समझकर सामने की ओर फायर किया। फरहान से यहीं गलती हुई और उन्होंने सेलिब्रेशन के समय बल्ले को बंदुख की तरह तो पकड़ा लेकिन नोक खुद की तरह कर 3 बार बैक फायर किया।