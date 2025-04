CSK ऑलराउंडर का दिल छू लेने वाला फैसला, दस खिलाड़ियों को 70-70 हजार रुपए की मदद का किया ऐलान

Shivam Dube: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर शिवम दुबे तमिलनाडु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन (TNSJA) अवॉर्ड एंड स्कॉलरशिप के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था।

Apr 22, 2025

CSK all-rounder Shivam Dube on promised to provide Rs 70,000 each to 10 budding athletes: भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने मंगलवार को तमिलनाडु के 10 उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को 70-70 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। 31 वर्षीय क्रिकेटर ने तमिलनाडु स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन (TNSJA) अवॉर्ड एंड स्कॉलरशिप के कार्यक्रम में घोषणा कर उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया।