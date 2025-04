KKR Playoff Scenario, IPL 2025: 8 में से सिर्फ 3 मैच जीतने के बावजूद प्लेऑफ में पहुंच सकती है कोलकाता, समझें पूरा समीकरण

यह भी पढ़ें

IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के शेष मैच

– KKR vs PBKS – ईडन गार्डंस, कोलकाता– DC vs KKR- अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली– KKR vs RR – ईडन गार्डंस, कोलकाता– KKR vs CSK- ईडन गार्डंस, कोलकाता– SRH vs KKR – राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद– RCB vs KKR – एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु