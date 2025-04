CSK vs DC Head to Head: दिल्ली के खिलाफ चेन्नई की हालत खराब! 2020 से सिर्फ इतने मैच ही जीत पाई है सीएसके

CSK vs DC in Last 10 Matches: दिल्ली कैपिटल्स अपना 18वां सीजन खेल रही है तो चेन्नई सुपर किंग्स का ये 16वां सीजन है लेकिन चेन्नई ने इन 15 सीजन में 5 बार खिताब जीता है तो दिल्ली आज तक खिताब से दूर रही है।