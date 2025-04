IPL 2025: युजवेंद्र चहल ने ली आईपीएल 2025 की पहली हैट्रिक, चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मचाई सनसनी

यह भी पढ़ें विराट कोहली मेरे…RCB ओपनर फिल साल्ट के बयान ने किया हैरान, विवाद ना बढ़े इसलिए दी सफाई युजवेंद्र चहल ने पिछली हैट्रिक IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ली थी। इस तरह युजवेंद्र चहल IPL में दो हैट्रिक लेने वाले युवराज सिंह के साथ शामिल हो गए हैं और सर्वकालिक सूची में संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। अमित मिश्रा तीन हैट्रिक के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं। युजवेंद्र चहल ने पिछली हैट्रिक IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ली थी। इस तरह युजवेंद्र चहल IPL में दो हैट्रिक लेने वाले युवराज सिंह के साथ शामिल हो गए हैं और सर्वकालिक सूची में संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। अमित मिश्रा तीन हैट्रिक के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं।

IPL में अब तक की हैट्रिक 2008

लक्ष्मीपति बालाजी (CSK) vs पंजाब किंग्स

अमित मिश्रा (DD) vs डेक्कन चार्जर्स

मखाया एनटिनी (CSK) vs कोलकाता नाइट राइडर्स 2009

युवराज सिंह (KXIP) vs RCB

रोहित शर्मा (DC) vs मुंबई इंडियंस

युवराज सिंह (KXIP) vs डेक्कन चार्जर्स

2008 से 2014

प्रवीण कुमार (RCB) vs राजस्थान रॉयल्स (2010)

अमित मिश्रा (DC) vs किंग्स XI पंजाब (2011)

अजीत चंदीला (RR) vs पुणे वारियर्स (2012)

सुनील नरेन (KKR) vs KXIP (2013)

अमित मिश्रा (SRH) vs पुणे वारियर्स (2013)

प्रवीण तांबे (RR) vs KKR (2014)

शेन वॉटसन (RR) vs SRH (2014)

2016-2019

अक्षर पटेल (KXIP) vs गुजरात लायंस (2016)

एंड्रयू टाई (GL) vs राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स (2017)

सैमुअल बद्री (RCB) vs मुंबई इंडियंस (2017)

जयदेव उनादकट (RPSG) vs सनराइजर्स हैदराबाद (2017)

सैम करन (KXIP) vs दिल्ली कैपिटल्स (2019)

श्रेयस गोपाल (RR) vs RCB (2019)

2021 से अब तक

हर्षल पटेल (RCB) vs मुंबई इंडियंस (2021)

युजवेंद्र चहल (RR) vs कोलकाता नाइट राइडर्स (2022)

राशिद खान (GT) vs KKR (2023)

युजवेंद्र चहल (PBKS) vs CSK (2025)