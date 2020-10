CSK vs SRH: MS धोनी-अंपायर कंट्रोवर्सी पर फैन्स-हेटर्स के बीच छिड़ी जंग, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) ने आईपीएल 2020 के 29वें मुकाबले में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को 20 रनों से करारी मात दी। भले ही इस मैच में चेन्नई जीत गई हो, लेकिन मैच के दौरान ऐसा कुछ हुआ, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। दरअसल, मैच के दौरान अंपायर ने एक गेंद को वाइड देने के लिए अपना हाथ उठा ही लिया था, लेकिन विकेटकीपिंग कर रहे चेन्नई के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अंपायर की तरफ गुस्से से देखा तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। अब सोशल मीडिया पर इस वाकय का वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो रहा है। इस बात पर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर (David Warner) भी निराश दिखे।

Actually it was NOT a wide ball,

Ball crossed above the bat.

Wide is made as an area where batsman can't reach - here he reached there so it's a fair delivery.

Pic 1 : Virat Kohli bullying umpire 😡

वायरल वीडियो पर छिड़ी बहस

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक तरफ धोनी हेटर्स जहां उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वहीं धोनी के फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। इस तरह से धोनी हेटर्स और फैंस के बीच सोशल मीडिया पर ट्विटर वॉर छिड़ गया है।

Thala @msdhoni is intense on the field but off it, he always shares his knowledge and wisdom with the younger bunch.



मैच की बात करें तो सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस मैच में फैफ डु प्लेसिस के सात सैम कुर्रन ने पारी का आगाज किया। सीएसके ने 20 ओवर में छह विकेट पर 167 रन बनाए। शेन वॉटसन 42 और अंबाती रायडू ने 41 रनों की पारी खेली। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 10 गेंद पर नॉटआउट 25 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से संदीप शर्मा, खलील अहमद और टी नटराजन ने दो-दो विकेट लिए।

Csk haters after seeing this: dhoni fixer h.😏

.

So, everyone: Get ur self right that it was a clear ball. The batsman was shuffling and ball went down his bat.

Dhoni just showed his disappointment on #Umpire decision, it was just an appeal.



जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 147 रन ही बना सकी। केन विलियसमन ने 57 रनों की पारी खेली। सीएसके की ओर से कर्ण शर्मा और ड्वेन ब्रावो ने दो-दो विकेट लिए, जबकि सैम कुर्रन, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।