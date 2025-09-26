शनाका ने सूर्यकुमार यादव को उनके खराब फॉर्म के बावजूद एक बड़े मैच का खिलाड़ी बताया। इसके साथ ही उन्‍होंने अभिषेक शर्मा के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा आईपीएल से बेहतरीन फॉर्म में हैं। बता दें कि भारत की बल्लेबाजी काफी हद तक अभिषेक शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जिन्होंने 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाकर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके अलावा, संजू सैमसन को संघर्ष करना पड़ा है, जबकि तिलक वर्मा और शुभमन गिल भी कुछ ही रन बना पाए हैं, जबकि कप्तान सूर्यकुमार चार पारियों में सिर्फ़ 59 रन ही बना पाए हैं।