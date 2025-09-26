India vs Sri Lanka: श्रीलंका का एशिया कप 2025 अभियान भले ही उनकी उम्मीद से पहले खत्म हो गया हो, लेकिन पूर्व कप्तान दासुन शनाका का कहना है कि उनकी टीम के पास अभी भी बहुत कुछ है। दुबई में भारत के खिलाफ अपने अंतिम सुपर फोर मुकाबले से पहले शनाका ने कहा कि डिफेंडिंग टी20 एशिया कप चैंपियन अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को चेताते हुए कहा कि भले ही भारत सर्वश्रेष्ठ टीम है, लेकिन श्रीलंका पीछे नहीं हटेगा। हमारे पास टी20 वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास खुद को साबित करने का मौका है।
भारत एशिया कप 2025 के अपने अंतिम सुपर 4 मैच में श्रीलंका के खिलाफ अंकों या क्वालीफिकेशन की परवाह किए बिना उतरेगा, क्योंकि रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले फाइनल में उसकी जगह काफी पहले ही पक्की हो चुकी है। सूर्यकुमार यादव की टीम के लिए शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ होने वाला मुकाबला नतीजे का नहीं, बल्कि अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप 2026 से पहले लय, आत्मविश्वास और खामियों को दूर करने का होगा। श्रीलंका के पास अब केवल आत्म-सम्मान बचा है। ऐसे में लगातार दो हार के बाद बाहर हुई चरिथ असलांका की टीम दुबई से निराश होकर नहीं लौटना चाहेगी।
श्रीलंकाई खिलाड़ी दासुन शनाका ने भारत के खिलाफ मैच से पहले स्वीकार किया कि भारत टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन उन्होंने तुरंत यह भी कहा कि श्रीलंका भी पीछे नहीं हटेगा। शनाका ने कहा कि हम एक अच्छे मैच की उम्मीद कर रहे हैं और हमें अपनी बात साबित करनी होगी। हम अभी भी काफी अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बाहर हैं। लेकिन हमारे सामने विश्व कप है, इसलिए भारत के खिलाफ यह एक अच्छा मुकाबला है। इसलिए दुबई से जाने से पहले हमारे पास इस प्रतियोगिता में खुद को प्रूव करने का मौका है।
शनाका ने सूर्यकुमार यादव को उनके खराब फॉर्म के बावजूद एक बड़े मैच का खिलाड़ी बताया। इसके साथ ही उन्होंने अभिषेक शर्मा के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा आईपीएल से बेहतरीन फॉर्म में हैं। बता दें कि भारत की बल्लेबाजी काफी हद तक अभिषेक शर्मा के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जिन्होंने 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाकर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके अलावा, संजू सैमसन को संघर्ष करना पड़ा है, जबकि तिलक वर्मा और शुभमन गिल भी कुछ ही रन बना पाए हैं, जबकि कप्तान सूर्यकुमार चार पारियों में सिर्फ़ 59 रन ही बना पाए हैं।