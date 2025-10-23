Patrika LogoSwitch to English

साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से ये दो खिलाड़ी हुए बाहर

PAK vs SA: पाकिस्तान से दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर करने के बाद अब साउथ अफ्रीका लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के लिए तैयार हैं। दोनों टीमों के बीच तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 23, 2025

Gerald Coetzee

गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका (Photo Credit- IANS)

David Miller and Gerald Coetzee: पाकिस्तान के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज से पहले साउथ अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान डेविड मिलर और गेराल्ड कोएत्ज़ी चोट की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल मैच से बाहर हो गए हैं। डेविड मिलर टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में साउथ अफ्रीकी टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे, लेकिन ग्रेड-1 हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन ने उन्हें मैदान से दूर कर दिया। वहीं, पेक्टोरल मस्कल इंजरी के कारण कोएत्ज़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे दोनों से बाहर हो गए हैं।

डेविड मिलर को टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की तैयारी के दौरान चोट लगी थी। वही, गेराल्ड कोएत्ज़ी नामीबिया के खिलाफ एक मात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। अब दोनों खिलाड़ियों को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना होगा।

बार्टमैन वनडे और फरेरा होंगे टी-20I टीम के कप्तान

मैथ्यू ब्रीत्जके और अनकैप्ड टोनी डी जोर्जी को साउथ अफ्रीका की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है, जिसकी कप्तानी डोनोवन फरेरा करेंगे। ओटनील बार्टमैन वनडे टीम में गेराल्ड कोएत्ज़ी की जगह लेंगे। साउथ अफ्रीका की T20 अंतरराष्ट्रीय टीम 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी।

साउथ अफ्रीका खेलेगी टी-20 और वनडे सीरीज

पाकिस्तान दौरे पर साउथ अफ्रीका की टीम अब तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मुकाबला क्रमशः 31 और 1 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। वहीं वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले क्रमशः 4, 6 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले फै़सलाबाद में होंगे।

साउथ अफ्रीका टी-20I टीम

डोनोवन फरेरा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, रीज़ा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमलेन और लिज़ाद विलियम्स।

साउथ अफ्रीका वनडे टीम

मैथ्यू ब्रीत्ज़के (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले और लिज़ाद विलियम्स

Updated on:

23 Oct 2025 06:49 pm

Published on:

23 Oct 2025 06:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से ये दो खिलाड़ी हुए बाहर

