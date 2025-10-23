साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से ये दो खिलाड़ी हुए बाहर

David Miller and Gerald Coetzee: पाकिस्तान के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज से पहले साउथ अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान डेविड मिलर और गेराल्ड कोएत्ज़ी चोट की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल मैच से बाहर हो गए हैं। डेविड मिलर टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में साउथ अफ्रीकी टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे, लेकिन ग्रेड-1 हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन ने उन्हें मैदान से दूर कर दिया। वहीं, पेक्टोरल मस्कल इंजरी के कारण कोएत्ज़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे दोनों से बाहर हो गए हैं।