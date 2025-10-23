साउथ अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से ये दो खिलाड़ी हुए बाहर

गेराल्ड कोएत्ज़ी, क्रिकेटर, साउथ अफ्रीका (Photo Credit- IANS)
David Miller and Gerald Coetzee: पाकिस्तान के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज से पहले साउथ अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान डेविड मिलर और गेराल्ड कोएत्ज़ी चोट की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ व्हाइट बॉल मैच से बाहर हो गए हैं। डेविड मिलर टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में साउथ अफ्रीकी टीम का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे, लेकिन ग्रेड-1 हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन ने उन्हें मैदान से दूर कर दिया। वहीं, पेक्टोरल मस्कल इंजरी के कारण कोएत्ज़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय और वनडे दोनों से बाहर हो गए हैं।
डेविड मिलर को टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज की तैयारी के दौरान चोट लगी थी। वही, गेराल्ड कोएत्ज़ी नामीबिया के खिलाफ एक मात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। अब दोनों खिलाड़ियों को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरना होगा।
मैथ्यू ब्रीत्जके और अनकैप्ड टोनी डी जोर्जी को साउथ अफ्रीका की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है, जिसकी कप्तानी डोनोवन फरेरा करेंगे। ओटनील बार्टमैन वनडे टीम में गेराल्ड कोएत्ज़ी की जगह लेंगे। साउथ अफ्रीका की T20 अंतरराष्ट्रीय टीम 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी।
पाकिस्तान दौरे पर साउथ अफ्रीका की टीम अब तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। दोनों टीमों के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और तीसरा मुकाबला क्रमशः 31 और 1 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। वहीं वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले क्रमशः 4, 6 और 8 नवंबर को खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के सभी मुकाबले फै़सलाबाद में होंगे।
डोनोवन फरेरा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, रीज़ा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमलेन और लिज़ाद विलियम्स।
मैथ्यू ब्रीत्ज़के (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जोर्जी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले और लिज़ाद विलियम्स
