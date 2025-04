Bhuvneshwar Kumar का कमाल, दिल्ली कैपिटल्स के तीन विकेट झटक अपने नाम किया बड़ा रिकॉर्ड

Bhuvneshwar Kumar IPL इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यह मुकाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए हांसिल किया है।

भारत•Apr 27, 2025 / 10:23 pm• satyabrat tripathi

Bhuvneshwar Kumar became the second-highest wicket taker in IPL History: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्पीड स्टार भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ IPL 2025 के 46वें मैच में रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 विकेट चटकाए। इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिया है। दरअसल, 35 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं।