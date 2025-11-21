Patrika LogoSwitch to English

रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को इस लीग के लिए DC ने बनाया अपना मेंटर

Shoaib Akhtar: बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के आगामी सीजन के लिए ढाका कैपिटल्स (DC) ने रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर रहे पाकिस्‍तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को अपना मेंटर बनाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 21, 2025

Shoaib Akhtar

पाकिस्‍तानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर। (फोटो सोर्स: IANS)

Shoaib Akhtar: बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के आगामी सीजन के लिए पाकिस्तान के पूर्व पेसर शोएब अख्तर को ढाका कैपिटल्स (DC) ने अगले सीजन के लिए अपना मेंटर बनाया है। डीसी के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अख्तर को उनकी ज़बरदस्त स्पीड के लिए 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से जाना जाता है। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है। वह पहले अलग-अलग टी20 लीग में सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं।

खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए चुना

ढाका कैपिटल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतीक फहद ने गुरुवार देर रात को क्रिकबज को कन्फर्म किया कि हम उन्हें बीपीएल के आने वाले एडिशन के लिए ढाका कैपिटल्स के मेंटर के तौर पर ले रहे हैं। हमने उन्हें सबसे पहले उनकी ब्रांड वैल्यू और दूसरा खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए चुना है।

सीजन शुरू होने से पहले टीम से जुड़ेंग अख्‍तर

उन्होंने कहा कि सीजन शुरू होने से पहले वह कुछ दिनों के लिए आएंगे, क्योंकि हमारे पास उनके साथ कुछ एंडोर्समेंट हैं और वह उन एंडोर्समेंट को पूरा करने के बाद चले जाएंगे। सीजन के दौरान बाद में वह कुछ गेम देखेंगे और खिलाड़ियों को कुछ गाइडेंस देंगे, जैसे हम पिछले साल सईद अजमल को लाए थे और उनका रोल काफी हद तक वैसा ही है।

अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिलने की उम्मीद

बता दें कि 50 वर्षीय पूर्व तेज गेंदबाज ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 163 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं और इन सभी फॉर्मेट में 444 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं। उनकी मौजूदगी से टीम सेटअप में तेज गेंदबाजों की अगली पीढ़ी को प्रेरणा मिलने की उम्मीद है।

बीपीएल ऑक्शन की तारीख बदली गई

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की बीपीएल गवर्निंग काउंसिल ने पहले घोषणा की है कि टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स का ऑक्शन रविवार 30 नवंबर 2025 को दोपहर 3 बजे से ग्रैंड बॉलरूम, रेडिसन ब्लू ढाका में होगा।

बता दें कि पहले यह 23 नवंबर को होना था।

बीपीएल ने 19 नवंबर को जारी एक बयान में कहा कि नई तारीख सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच आसान तालमेल पक्का करने और एक अच्छे से ऑर्गनाइज़्ड, ऑक्शन इवेंट करने के लिए तय की गई है।

