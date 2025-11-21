रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को इस लीग के लिए DC ने बनाया अपना मेंटर

Shoaib Akhtar: बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के आगामी सीजन के लिए पाकिस्तान के पूर्व पेसर शोएब अख्तर को ढाका कैपिटल्स (DC) ने अगले सीजन के लिए अपना मेंटर बनाया है। डीसी के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अख्तर को उनकी ज़बरदस्त स्पीड के लिए 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से जाना जाता है। उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है। वह पहले अलग-अलग टी20 लीग में सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं।