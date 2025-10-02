ILT20 के बाद हांगकांग सिक्सेस से जुड़े दिनेश कार्तिक, संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

दिनेश कार्तिक (Photo-ANI)
Dinesh Karthik signs for Hong Kong Sixes: ILT20 में शारजाह वारियर्स के साथ खेलने के लिए सहमत होने के बाद 40 वर्षीय दिनेश कार्तिक ने अब हांगकांग सिक्सेस के साथ करार किया है। कार्तिक तमिलनाडु टीम के साथी खिलाड़ी रहे आर अश्विन के साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने पहले ही सिक्स-ए-साइड टूर्नामेंट में भाग लेने की पुष्टि की थी। आयोजक क्रिकेट हांगकांग ने कहा है कि दिनेश कार्तिक टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे।
वहीं दिनेश कार्तिक ने कहा कि हांगकांग सिक्सेस में टीम इंडिया का नेतृत्व करना बेहद सम्मान की बात है। यह एक ऐसा टूर्नामेंट है, जिसका इतिहास समृद्ध और वैश्विक है। मैं ऐसी टीम को लीड करने को उत्सुक हूं, जिसके नाम अविश्वनीय रिकॉर्ड है। हम साथ मिलकर प्रशंसकों को खुशी प्रदान करेंगे। हम निडर और मनोरंजक क्रिकेट खेलेंगे।'' यह टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा।
क्रिकेट हांगकांग के चेयरपर्सन बुर्जी श्रॉफ ने कहा, "हम हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया के कप्तान के रूप में दिनेश कार्तिक का स्वागत करते हुए रोमांचित हैं। उनका नेतृत्व और अनुभव प्रतियोगिता में अपार मूल्य जोड़ेगा। हमें विश्वास है कि उनकी उपस्थिति दुनिया भर से प्रशंसकों को इस शानदार क्रिकेट उत्सव का गवाह बनने को आकर्षित करेगी।"
तीन दिवसीय आयोजन में कुल 12 टीमें खेलेंगी। ये टीमें साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएई, भारत, पाकिस्तान, कुवैत, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग होगी। टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप (ग्रुप-सी) में रखा गया है।
प्रत्येक ग्रुप की टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगी। क्वार्टर फाइनल के विजेता कप सेमीफाइनल में खेलेंगे, जबकि हारने वाले प्लेट सेमीफाइनल में खेलेंगे। प्रत्येक ग्रुप में निचली टीम बाउल प्रतियोगिता में खेलेगी। टूर्नामेंट में तीन दिनों में 29 मैच होंगे।
हर गेम छह ओवर का होगा, जिसमें प्रत्येक टीम में छह खिलाड़ी होंगे। विकेटकीपर को छोड़कर हर गेंदबाज एक ओवर फेंकेगा, जबकि सिर्फ एक गेंदबाज दो ओवर फेंकेगा। सोनी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का प्रसारण करेगा।
