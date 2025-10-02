ILT20 के बाद हांगकांग सिक्सेस से जुड़े दिनेश कार्तिक, संभालेंगे टीम इंडिया की कमान

Dinesh Karthik signs for Hong Kong Sixes: ILT20 में शारजाह वारियर्स के साथ खेलने के लिए सहमत होने के बाद 40 वर्षीय दिनेश कार्तिक ने अब हांगकांग सिक्सेस के साथ करार किया है। कार्तिक तमिलनाडु टीम के साथी खिलाड़ी रहे आर अश्विन के साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने पहले ही सिक्स-ए-साइड टूर्नामेंट में भाग लेने की पुष्टि की थी। आयोजक क्रिकेट हांगकांग ने कहा है कि दिनेश कार्तिक टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे।