Dream 11 withdraws as Team India Title Sponsor: फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम11 ने कथित तौर पर एशिया कप 2025 से ठीक पहले टीम इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में हटने का फैसला किया है। यह फैसला संसद की ओर से ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद अब कानून बनने के बाद आया है। भारतीय टीम आगामी 9 सितंबर से दुबई में एशिया कप में हिस्‍सा लेगी। जहां टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ी बगैर ड्रीम11 लिखी जर्सी पहने नजर आ सकते हैं।