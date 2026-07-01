ENG vs IND: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की चर्चाओं पर श्रेयस अय्यर ने लगाया विराम, बताया क्यों नहीं दिया जा रहा मौका!

मैच से एक दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम में शामिल खिलाड़ियों ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए लगातार मौके देना जरूरी है। श्रेयस ने यह भी कहा कि जिन खिलाड़ियों ने पिछला टी20 वर्ल्ड कप जीता है, उन्हें अच्छी तरह पता है कि टी20 क्रिकेट कैसे खेला जाता है और टीम को मैच कैसे जिताए जाते हैं। एक तरह से वही खिलाड़ी इस टीम के मुख्य स्तंभ हैं, क्योंकि वे लगातार टी20 फॉर्मेट खेलते हैं। ऐसे में किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले उन्हें मौके देना जरूरी है।