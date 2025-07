टेस्ट इतिहास में ये कारनामा करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने शुभमन गिल, वर्ल्ड क्रिकेट रह गया दंग

ग्राहम गूच (इंग्लैंड) 456 रन vs भारत, लार्ड्स, जुलाई 1990

शुभमन गिल (भारत) 430 रन vs इंग्लैड, एजबेस्टन, जुलाई 1988

मार्क टेलर (ऑस्ट्रेलिया) 426 रन vs पाकिस्तान, पेशावर, अक्टूबर 1998

कुमार संगकारा (ऑस्ट्रेलिया) 424 रन vs बांग्लादेश, चटगांव, फरवरी 2014

ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) 400 vs इंग्लैंड, सेंट जॉन, अप्रैल 2004