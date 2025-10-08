Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बांग्लादेश की राह का रोड़ा बनीं हिदर नाइट, इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीता दूसरा मुकाबला

ENG W vs BAN W Match Highlights: महिला वर्ल्‍ड कप 2025 में इंग्‍लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराने के बाद बांग्‍लादेश के खिलाफ दूसरी जीत दर्ज की है। इस मैच की हीरो हिदर नाइट रहीं, जिन्‍होंने 111 गेंद पर 1 छक्का और 8 चौके की मदद से 79 रन की नाबाद पारी खेली।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 08, 2025

ENG W vs BAN W Match Highlights

ENG W vs BAN W Match Highlights: बांग्‍लादेश के खिलाफ शॉट खेलती इंग्‍लैंड की बल्‍लेबाज हिदर नाइट। (फोटो सोर्स: IANS)

ENG W vs BAN W Match Highlights: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के आठवें मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में बांग्‍लादेश के 179 के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय इंग्लैंड की टीम 6 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन हिदर नाइट ने चार्ली डिन के साथ अपना पूरा अनुभव झौंकते हुए इंग्‍लैंड को 46.1 ओवर में चार विकेट से जीत दिला दी। ये इंग्‍लैंड की टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद दूसरी जीत है। इस जीत के साथ ही इंग्लिश टीम दो मैचों में चार अंक और +1.757 के सबसे बेहतर रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है।

103 के स्कोर पर इंग्लैंड ने गंवाए 6 विकेट

179 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी। टीम ने 29 के स्कोर तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया। इसके बाद हिदर नाइट और कप्तान नट सेवियर ब्रंट के बीच तीसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी हुई। ब्रंट 32 रन बनाकर आउट हुईं। ब्रंट का विकेट गिरने के बाद तीन विकेट लगातार गिरे। 103 के स्कोर पर इंग्लैंड ने अपने 6 विकेट गंवा दिए। इस समय लग रहा था कि बांग्लादेश इंग्लैंड पर अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए बड़ा उलटफेर कर सकती है।

हिदर नाइट और चार्ली डिन के बीच 79* रन की साझेदारी

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं हिदर नाइट और चार्ली डिन ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और 79 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को 4 विकेट से जीत दिला दी। हिदर नाइट 111 गेंद पर 1 छक्का और 8 चौके की मदद से 79 और चार्ली डिन 56 गेंद पर 27 रन बनाकर नाबाद रहीं। फाहिमा खातून ने 3, मारूफा अख्तर ने 2, और संजीदा अख्तर मेघला ने 1 विकेट लिए।

178 पर सिमटी बांग्‍लादेश

इससे पहले टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश 49.4 ओवर में 178 पर सिमट गई थी। सोभना मोस्टरी ने सर्वाधिक 60 रन बनाए। सोभना ने 108 गेंद की पारी में 8 चौके लगाए। मोस्टरी की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ही टीम 178 रन तक पहुंच सकी। सलामी बल्लेबाज शर्मीन अख्तर ने 52 गेंद पर 30 रन की पारी खेली। नौंवे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी राबिया खातून ने 43 रन की बेहद अहम पारी खेली। राबिया ने 27 गेंद की अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का लगाया।

सोफी एक्लेस्टन की बेहतरीन गेंदबाजी 

इंग्लैंड की तरफ से बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टन सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहीं। सोफी ने 10 ओवर में 24 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। चार्ली डीन ने 10 ओवर में 28 रन देकर 2 और एलिस कैप्सी ने 7.1 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। लिन्से स्मिथ ने भी 9 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट लिए। लॉरेन बेल को 1 विकेट मिला।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

08 Oct 2025 07:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेश की राह का रोड़ा बनीं हिदर नाइट, इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीता दूसरा मुकाबला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

CEAT Awards में भारतीयों का जलवा, रोहित शर्मा को स्‍पेशल अवॉर्ड तो संजू सैमसन बने साल के श्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज

CEAT Awards Show
क्रिकेट

‘तेरी भी शादी करवा देंगे’, शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर युजवेंद्र चहल का उड़ाया मजाक, Video

Shikhar Dhawan and Yuzvendra chahal ()
क्रिकेट

वनडे में कप्तान के तौर पर कैसा रहेगा शुभमन गिल का प्रदर्शन? ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले हरभजन ने की भविष्यवाणी

क्रिकेट

एमएस धोनी ने मोहम्मद सिराज से क्यों कहा था ‘जा अपने बाप के साथ ऑटो चला’? जानें पूरा सच

Mohammad Siraj
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा को मिला एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन का इनाम, कुलदीप संग इस लिस्ट में शामिल

Abhishek Sharma
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.