बांग्लादेश की राह का रोड़ा बनीं हिदर नाइट, इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीता दूसरा मुकाबला

ENG W vs BAN W Match Highlights: आईसीसी महिला वर्ल्‍ड कप 2025 के आठवें मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 4 विकेट से हरा दिया। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में बांग्‍लादेश के 179 के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय इंग्लैंड की टीम 6 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन हिदर नाइट ने चार्ली डिन के साथ अपना पूरा अनुभव झौंकते हुए इंग्‍लैंड को 46.1 ओवर में चार विकेट से जीत दिला दी। ये इंग्‍लैंड की टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को हराने के बाद दूसरी जीत है। इस जीत के साथ ही इंग्लिश टीम दो मैचों में चार अंक और +1.757 के सबसे बेहतर रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है।