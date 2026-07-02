ENG W vs SA W: साउथ अफ्रीका पर लगा ‘चोकर्स’ का टैग, क्या सेमीफाइनल में इंग्लैंड को धोकर खिताब की ओर बढ़ाएगी कदम? जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका टीम की खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/ICC)
England Women vs South Africa Women 2nd Semi-Final: साउथ अफ्रीका की महिला टीम आईसीसी विमेंट टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मुकाबला गंवाने के बाद लगातार चार मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। उसने नॉकआउट मैचों में बड़ी टीमों को हराया है और लगातार आईसीसी ट्रॉफी के लिए चुनौती पेश की है। लेकिन, 'चोकर्स' का टैग अभी भी उन पर लगा हुआ है। जब वह गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए केनिंग्टन ओवल में उतरेगी, तो उम्मीद करेगी कि इस मैच को जीतकर कर फाइनल के लिए क्वालीफाई करे और फिर 'चोकर्स' के धाग को हमेशा के लिए धो दे।
पिछले तीन टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो तीनों बार ही साउथ अफ्रीका ने नॉकआउट में जगह बनाई है। 2020 में जहां ये टीम सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई थी तो पिछले दो वर्ल्ड कप में वह फाइनल में पहुंचकर चोक हुई है। लेकिन,
साउथ अफ्रीका की मेन्स टीम ने जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतकर चोकर्स का दाग धो चुकी है, तो वहीं विमेंस टीम अभी भी उस एक पल की तलाश में है।
अब उसके रास्ते में मेजबान इंग्लैंड है, जो शायद टूर्नामेंट में सबसे अच्छी फॉर्म में चल रही टीम है। इंग्लैंड कभी भी घरेलू विमेंस वर्ल्ड कप नहीं हारा है। हालांकि, वह बात अलग है कि वह 2009 में सिर्फ एक बार ही टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत सकी है। 17 साल बाद एक बार फिर इंग्लैंड में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है।
|टी20 विश्व कप
|मेजबान देश
|परिणाम
|स्थान
|मैच
|जीत
|हार
|2009
|इंग्लैंड
|ग्रुप चरण
|8वां
|3
|0
|3
|2010
|वेस्टइंडीज
|ग्रुप चरण
|8वां
|3
|0
|3
|2012
|श्रीलंका
|ग्रुप चरण
|8वां
|3
|1
|2
|2014
|बांग्लादेश
|सेमीफाइनल
|चौथा
|5
|3
|2
|2016
|भारत
|ग्रुप चरण
|8वां
|4
|1
|3
|2018
|वेस्टइंडीज
|ग्रुप चरण
|5वां
|4
|2
|2
|2020
|ऑस्ट्रेलिया
|सेमीफाइनल
|चौथा
|5
|3
|1
|2023
|दक्षिण अफ्रीका
|फाइनल
|उपविजेता
|6
|3
|3
|2024
|यूएई
|फाइनल
|उपविजेता
|6
|4
|2
|2026
|इंग्लैंड
|क्वालिफाई
|तय होना बाकी
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