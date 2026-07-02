ENG W vs SA W: साउथ अफ्रीका पर लगा ‘चोकर्स’ का टैग, क्या सेमीफाइनल में इंग्लैंड को धोकर खिताब की ओर बढ़ाएगी कदम? जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

England Women vs South Africa Women 2nd Semi-Final: साउथ अफ्रीका की महिला टीम आईसीसी विमेंट टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में अपना पहला मुकाबला गंवाने के बाद लगातार चार मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। उसने नॉकआउट मैचों में बड़ी टीमों को हराया है और लगातार आईसीसी ट्रॉफी के लिए चुनौती पेश की है। लेकिन, 'चोकर्स' का टैग अभी भी उन पर लगा हुआ है। जब वह गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए केनिंग्टन ओवल में उतरेगी, तो उम्‍मीद करेगी कि इस मैच को जीतकर कर फाइनल के लिए क्‍वालीफाई करे और फिर 'चोकर्स' के धाग को हमेशा के लिए धो दे।