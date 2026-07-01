Indian Womens Cricket: भारतीय महिला क्रिकेट में बड़े बदलाव की मांग, डायना एडुल्जी दो कोच- दो कप्तान का रखा प्रपोजल

एडुल्जी ने खिलाड़ियों की फिटनेस और खराब फील्डिंग पर चिंता जताते हुए कहा, 'कुछ खिलाड़ी सभी फॉर्मेट खेल सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। लगातार हर फॉर्मेट खेलने से लड़कियों की फिटनेस और फील्डिंग पर असर पड़ रहा है। हमें वनडे और टी20 के लिए दो अलग-अलग कप्तान और दो अलग-अलग कोच रखने चाहिए।' उन्होंने 2007 का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे उस वक्त एमएस धोनी को अचानक कप्तानी देकर बोर्ड ने बड़ा दांव खेला था, वैसा ही साहसिक फैसला अब विमेंस क्रिकेट के लिए भी लेना होगा।