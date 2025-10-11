Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

ENG-W vs SL-W: नैट साइवर ब्रंट के दमदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने श्रीलंका को दी करारी शिकस्त

ENG-W vs SL-W: श्रीलंका को जीत के लिए 254 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम 45.4 ओवर में 164 रन पर सिमट गई और उसे इंग्लैंड से 89 रन के बड़े अंतर से शिकस्त झेलनी पड़ी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 11, 2025

ENG-W vs SL-W

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की खिलाड़ी (Photo Credit - IANS)

ENG-W vs SL-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 के 12वें मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया है। श्रीलंका विश्व कप में अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है। कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को जीत के लिए 254 रन का लक्ष्य मिला था। श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 164 रन पर सिमट गई और 89 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई।

श्रीलंका के लिए हसिनी परेरा ने 35, हर्षिता समरविक्रमा ने 33 और निलाक्षिका सिल्वा ने 23 रन की पारी खेली। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकीं। इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टन ने बेहतरीन गेंदबाजी की। एक्लेस्टन ने 10 ओवर में 3 मेडन फेंके और सिर्फ 17 रन देते हुए 4 विकेट झटके। कप्तान नैट साइवर ब्रंट और चार्ली डीन ने 2-2, लिंसे स्मिथ और एल्सी कैप्सी ने 1-1 विकेट लिए।

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 253 रन बनाए थे। कप्तान नैट साइवर ब्रंट के 117 गेंद पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए 117 रन की शतकीय पारी खेली थी।

कप्तान के अलावा टैमी ब्यूमाउंट ने 29 गेंद पर 32, हिदर नाईट ने 47 गेंद पर 29 और चार्ली डिन ने 36 गेंद पर 19 रन बनाए। सभी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाईं। नैट साइवर ब्रंट ने एंकर भूमिका निभाई। वह नौंवे विकेट के रूप में आउट हुईं। इस दौरान छोटी-छोटी साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर उन्होंने 253 तक पहुंचाया।

श्रीलंका के लिए इनोका रानावीरा ने 10 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। वह टीम की तरफ से श्रेष्ठ गेंदबाज रहीं। इसके अलावा उदेशिका प्रबोधनी ने 9 ओवर में 55 रन देकर 2, सुगंदिका कुमारी ने 10 ओवर में 66 रन देकर 2, और कविशा दिलहारी ने 8 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए।

श्रीलंका की तीसरे मैच में यह दूसरी हार है। एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था। अंक तालिका में श्रीलंका सातवें स्थान पर है। वहीं इंग्लैंड 3 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर पहले स्थान पर पहुंच गई है।

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Women's World Cup 2025

Published on:

11 Oct 2025 11:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG-W vs SL-W: नैट साइवर ब्रंट के दमदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने श्रीलंका को दी करारी शिकस्त

