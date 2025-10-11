ENG-W vs SL-W: नैट साइवर ब्रंट के दमदार प्रदर्शन से इंग्लैंड ने श्रीलंका को दी करारी शिकस्त

ENG-W vs SL-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: महिला विश्व कप 2025 के 12वें मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से हरा दिया है। श्रीलंका विश्व कप में अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है। कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को जीत के लिए 254 रन का लक्ष्य मिला था। श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 164 रन पर सिमट गई और 89 रन के बड़े अंतर से मैच हार गई।