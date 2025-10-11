ENG-W vs SL-W: श्रीलंका के खिलाफ नैट साइवर-ब्रंट ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनीं पहली बल्लेबाज

श्रीलंका विश्व कप की सह-मेजबान है, लेकिन उसे अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे इस मैच से पहले 2 मैचों में श्रीलंका को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था। बारिश से धुले मैच की वजह से श्रीलंका को 1 अंक मिला था। श्रीलंका के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 254 का स्कोर भी आसान नहीं होने वाला है।