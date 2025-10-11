Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

ENG-W vs SL-W: श्रीलंका के खिलाफ नैट साइवर-ब्रंट ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनीं पहली बल्लेबाज

इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट के नाम महिला वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक 5 शतक हैं।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 11, 2025

Nat Sciver Brunt

नैट साइवर ब्रंट, कप्तान, इंग्लैड महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit- IANS)

ENG-W vs SL-W: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के 12वें मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान नैट साइवर ब्रंट की शतकीय पारी के दम पर श्रीलंका के सामने जीत के लिए 254 रन का लक्ष्य रखा है।

कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान नेट सेवियर ब्रंट के 117 गेंद पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए 117 रन की शतकीय पारी के दम पर 9 विकेट पर 253 रन बनाए।

कप्तान के अलावा टैमी ब्यूमाउंट ने 29 गेंद पर 32, हिदर नाईट ने 47 गेंद पर 29 और चार्ली डिन ने 36 गेंद पर 19 रन बनाए। सभी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाईं। नेट साइवर ब्रंट ने एंकर की भूमिका निभाई। वह नौंवे विकेट के रूप में आउट हुईं। इस दौरान छोटी-छोटी साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर उन्होंने 253 तक पहुंचाया।

श्रीलंका के लिए इनोका रानावीरा ने 10 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। वह टीम की तरफ से श्रेष्ठ गेंदबाज रहीं। इसके अलावा उदेशिका प्रबोधनी ने 9 ओवर में 55 रन देकर 2, सुगंदिका कुमारी ने 10 ओवर में 66 रन देकर 2, और कविशा दिल्हाड़ी ने 8 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए।

श्रीलंका विश्व कप की सह-मेजबान है, लेकिन उसे अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे इस मैच से पहले 2 मैचों में श्रीलंका को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था। बारिश से धुले मैच की वजह से श्रीलंका को 1 अंक मिला था। श्रीलंका के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 254 का स्कोर भी आसान नहीं होने वाला है।

नैट साइवर-ब्रंट के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ इस शतक से इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट अब महिला वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गईं। अब उनके नाम महिला वनडे विश्व कप में 5 शतक हैं। इसके साथ उन्होंने इंग्लैंड की जेनेट ब्रिटिन, इंग्लैंड की ही चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिनके नाम 4-4 विश्व कप शतक दर्ज हैं।

संबंधित विषय:

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG-W vs SL-W: श्रीलंका के खिलाफ नैट साइवर-ब्रंट ने शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली बनीं पहली बल्लेबाज

