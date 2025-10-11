Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रवींद्र जडेजा ने वनडे टीम से बाहर किए जाने के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया अपना फ्यूचर प्लान

टीम इंडिया 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। इसके लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को जगह नहीं मिल सकी है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 11, 2025

Ravindra Jadeja

रवींद्र जडेजा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

Ravindra Jadeja: स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई भारतीय वनडे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली भारतीय चयन समिति के इस फैसले पर क्रिकेट प्रशंसकों ने हैरानी जताई है, वहीं कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी सवाल उठाए हैं। यह तब है जब रवींद्र जडेजा गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्टइंडीज खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दौरान रवींद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय वनडे टीम में अपने चयन को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

उप-कप्तान रवींद्र जडेजा ने कहा, देखिए, यह मेरे हाथ में नहीं है। मेरा मतलब है, मैं निश्चित रूप से वनडे विश्व कप 2027 खेलना चाहता हूं, लेकिन आखिर में, टीम प्रबंधन, चयनकर्ता, कोच और कप्तान कुछ सोच रहे होंगे। उन्होंने मुझे इस सीरीज में क्यों नहीं रखा, इसके पीछे कुछ कारण होगा?

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर, मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने मुझसे बात की। उन्होंने फैसले के पीछे का कारण बताया। ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक पता चला, वे स्पष्ट और ईमानदार थे। जब भी मुझे वनडे में दोबारा मौका मिलेगा, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा और वही करूंगा जो मैंने हमेशा किया है।

'रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचता'

रवींद्र जडेजा से 4000 टेस्ट रन और 300 वनडे विकेट के बारे में पूछे जाने पर रवींद्र जडेजा ने कहा, मैं रिकॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। कभी-कभी यह मेरे दिमाग में आता है, लेकिन यह प्राथमिकता नहीं है। मेरे लिए क्या मायने रखता है कि क्या मेरा प्रदर्शन टीम को जीत दिलाने में मदद कर रहा है। रन बनाना या विकेट लेना केवल तभी मायने रखता है जब इससे जीत मिलती है। खासकर आईसीसी टूर्नामेंट या विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में। जब वे प्रदर्शन जीत में योगदान करते हैं, तभी मैं वास्तव में संतुष्ट महसूस करता हूं।

रवींद्र जडेजा के बयान से स्पष्ट है कि उनका बाहर होना फॉर्म या फिटनेस पर विचार करने से ज्यादा योजनाबद्ध सिलेक्शन का मामला था। शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। चयनकर्ता 50 ओवर के प्रारूप में बेंच स्ट्रेंथ का परीक्षण कर रहे हैं। साथ ही यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वरिष्ठ खिलाड़ी लंबे टूर्नामेंटों के लिए तरोताजा रहें।

ये भी पढ़ें

मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा… टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर को उस हार का अभी भी मलाल, खोले राज
क्रिकेट
Gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

11 Oct 2025 07:41 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / रवींद्र जडेजा ने वनडे टीम से बाहर किए जाने के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया अपना फ्यूचर प्लान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs WI: भारत की पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज पर मंडरा रहा फॉलोऑन का खतरा

India vs West Indies
क्रिकेट

मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा… टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर को उस हार का अभी भी मलाल, खोले राज

Gautam Gambhir
क्रिकेट

IND vs WI: साई सुदर्शन ने खतरनाक कैच लपक किया हैरान, बल्लेबाज जॉन कैंपबेल के उड़े होश

Sai Sudharsan and John Campbell
क्रिकेट

Toyota Fortuner का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन: क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने लगवाई Lexus किट, बना दी प्रीमियम SUV

Arshdeep Singh Modified Toyota Fortuner
ऑटोमोबाइल

IND vs WI: दूसरे सेशन का खेल समाप्त, वेस्टइंडीज का चायकाल तक पहली पारी में स्कोर 26/1

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.