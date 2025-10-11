रवींद्र जडेजा ने वनडे टीम से बाहर किए जाने के बाद पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया अपना फ्यूचर प्लान

रवींद्र जडेजा से 4000 टेस्ट रन और 300 वनडे विकेट के बारे में पूछे जाने पर रवींद्र जडेजा ने कहा, मैं रिकॉर्ड के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। कभी-कभी यह मेरे दिमाग में आता है, लेकिन यह प्राथमिकता नहीं है। मेरे लिए क्या मायने रखता है कि क्या मेरा प्रदर्शन टीम को जीत दिलाने में मदद कर रहा है। रन बनाना या विकेट लेना केवल तभी मायने रखता है जब इससे जीत मिलती है। खासकर आईसीसी टूर्नामेंट या विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में। जब वे प्रदर्शन जीत में योगदान करते हैं, तभी मैं वास्तव में संतुष्ट महसूस करता हूं।