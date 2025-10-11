मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा… टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर को उस हार का अभी भी मलाल, खोले राज

गौतम गंभीर, टीम इंडिया के मुख्य कोच (Photo Credit - IANS)
Gautam Gambhir: मुख्य कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में अब तक भले ही टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप 2025 खिताब पर कब्जा जमाया हो, लेकिन टेस्ट में अब तक उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं नसीब हुई है। मुख्य कोच के तौर पर गंभीर को अपने कार्यकाल की शुरुआत घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया की हार के साथ करनी पड़ी थी और फिर उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन आधिकारिक ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स से गौतम गंभीर ने बातचीत की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा से बातचीत में टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को मिली हार को कभी नहीं भूल सकते।
गौतम गंभीर ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैं अपने कोचिंग करियर में इसे कभी भूल सकता हूं। और यह मुझे भूलना भी नहीं चाहिए। मैंने यह बात टीम के खिलाड़ियों को भी बताई है।"
गौतम गंभीर ने यह भी कहा कि आगे देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी-कभी अतीत को याद रखना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप अतीत को भूल जाते हैं, तो आप चीजों को हल्के में लेना शुरू कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। न्यूजीलैंड, मुझे लगा कि हर किसी ने सोचा था कि हम उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन यह वास्तविकता है, और यही खेल है।"
उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें खिलाड़ियों याद दिलाते रहने की जरूरत है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हार हुई थी। यही एक कारण है कि हम विपक्षी टीम के लिए जीत की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं।
बातचीत की शुरुआत आकाश चोपड़ा की तरफ से गौतम गंभीर से टेस्ट में घरेलू प्रभुत्व के महत्व के बारे में पूछने से हुई। इस पर टीम इंडिया के मुख्य कोच ने जोर देकर कहा कि अगर कोई टीम वास्तव में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विजेता बनने की इच्छा रखती है तो उसे ना केवल घर पर, बल्कि बाहर भी दबदबा बनाने में सक्षम होना चाहिए।
गंभीर ने कहा, "इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि केवल घरेलू प्रभुत्व महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि घर से बाहर दबदबा बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस युवा टीम ने वह समझदारी दिखाई है। इंग्लैंड शायद हमारे लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। एक युवा टीम, अनुभवहीन टीम ने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन किया है।''
गौतम गंभीर ने आगे कहा, "अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नतीजे नहीं, बल्कि जिस तरह से उन्होंने हर दिन संघर्ष किया वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए, मैं इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए हमें घरेलू प्रभुत्व की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप केवल घरेलू मैदान पर हावी हो रहे हैं, तो आप विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप विजेता बनने के लायक नहीं हैं।"
