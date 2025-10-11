मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा… टीम इंडिया कोच गौतम गंभीर को उस हार का अभी भी मलाल, खोले राज

Gautam Gambhir: मुख्य कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में अब तक भले ही टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप 2025 खिताब पर कब्जा जमाया हो, लेकिन टेस्ट में अब तक उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं नसीब हुई है। मुख्य कोच के तौर पर गंभीर को अपने कार्यकाल की शुरुआत घरेलू टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया की हार के साथ करनी पड़ी थी और फिर उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त झेलनी पड़ी थी।