Eng W vs Pak W Match Highlights: बारिश बनी विलेन, पाकिस्तान के हाथ से फिसली पहली जीत

England W vs Pakistan W Match Highlights: महिला वनडे विश्व कप 2025 में श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच बारिश की वजह से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। बुधवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच भी बारिश की वजह से बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। बारिश की वजह से पाकिस्तान विश्व कप में अपना पहला मैच जीतने का मौका चूक गई और 1 अंक से संतोष करना पड़ा। अब टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्‍तान की टीम का चार मैचों में तीन हार और एक बेनतीजा मैच के बाद एक अंक है। उसका यहां से सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई करना बेहद ही मुश्किल है।