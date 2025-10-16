Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

Eng W vs Pak W Match Highlights: बारिश बनी विलेन, पाकिस्तान के हाथ से फिसली पहली जीत

Eng W vs Pak W Match Highlights: महिला वनडे विश्व कप 2025 में पाकिस्‍तान बनाम इंग्‍लैंड का मुकाबला बारिश से धुल गया है। इस बारिश बाधित मैच में पाकिस्‍तान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 31 ओवर में महज 131 रन का लक्ष्‍य मिला था, लेकिन बारिश के चलते मैच रद्द हो गया।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 16, 2025

Eng W vs Pak W Match Highlights

Eng W vs Pak W Match Highlights: मैच के दौरान विकेट लेने की खुशी मनाती पाकिस्‍तानी खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: IANS)

England W vs Pakistan W Match Highlights: महिला वनडे विश्व कप 2025 में श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच बारिश की वजह से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। बुधवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच भी बारिश की वजह से बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। बारिश की वजह से पाकिस्तान विश्व कप में अपना पहला मैच जीतने का मौका चूक गई और 1 अंक से संतोष करना पड़ा। अब टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्‍तान की टीम का चार मैचों में तीन हार और एक बेनतीजा मैच के बाद एक अंक है। उसका यहां से सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई करना बेहद ही मुश्किल है।

31 ओवर में मिला था 113 रन का लक्ष्‍य

31 ओवर में 113 रन (डकवर्थ लुईस नियम के तहत) के संशोधित लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन बनाकर जीत की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अंपायरों को मैच रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा। दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया। इस परिणाम के साथ ही पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह बनाने की संभावनाएं कम हो गई हैं। पाकिस्तान टीम पूर्व के अपने तीन मैच हार चुकी है।

कप्तान फातिमा सना ने की घातक गेंदबाजी

इससे पहले, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने वाली पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 31 ओवरों में 9 विकेट पर 133 रन पर रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सना ने 27 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। उन्होंने इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को झकझोर कर रख दिया था।

लगातार तीन घंटे हुई बारिश

दाएं हाथ की तेज गेंदबाज सना ने एमी जोन्स, हीथर नाइट, नट साइवर-ब्रंट और टैमी ब्यूमोंट को आउट किया था। सादिया इकबाल ने भी 16 रन देकर 2 विकेट लिए थे। इंग्लैंड की पारी के 25 ओवर के बाद बारिश लगातार तीन घंटे हुई। इसके बाद मैच 31 ओवर प्रति टीम कर दिया गया। चार्ली डीन (33) और एमिली अर्लट (21) ने इंग्लैंड को 133 तक पहुंचाया।

टूर्नामेंट में तीसरा मैच हुआ रद्द

डीएलएस गणना करते हुए पाकिस्तान को 31 ओवर में 113 रन का लक्ष्य दिया गया था। पाकिस्तान 6.4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 34 रन पर थी, जब बारिश शुरू हुई। लंबे इंतजार के बाद अंपायरों ने मैच रद्द कर दिया। यह टूर्नामेंट का तीसरा रद्द मैच है।

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

16 Oct 2025 06:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Eng W vs Pak W Match Highlights: बारिश बनी विलेन, पाकिस्तान के हाथ से फिसली पहली जीत

Women's World Cup 2025

