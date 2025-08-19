IPL 2025 में जिन 5 खिलाड़ियों ने मनवाया लोहा, उन्हें चयनकर्ताओं ने एक झटके में कर दिया नजरअंदाज

India squad announced for Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। फिटनेस हांसिल करने के बाद सूर्य कुमार यादव जहां एक बार फिर टीम की बांगडोर संभालेंगे वहीं शुभमन गिल उनके नायब होंगे। एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई भारतीय टीम (Team India) में कई खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। इतना ही नहीं IPL 2025 में पर्पल कैप और ऑरेंज कैंप जीतने वाले खिलाड़ी भी भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे। आइए, इन खिलाड़ियों पर डालते हैं एक नजर-
आईपीएल 2025 में प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने पिछले आईपीएल सीजन में सर्वाधिक 25 विकेट चटकाए थे और पर्पल कैप जीता था। उन्होंने ये विकेट 19.52 की औसत से चटकाए थे, लेकिन वह आगामी एशिया कप 2025 के लिए भारतीय चयनकर्ताओं का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सके।
आईपीएल 2025 में बी साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा थे। उन्होंने पिछले आईपीएल सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया था और सर्वाधिक 759 रन बनाने के साथ ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया था। इस दौरान 15 IPL मुकाबले में उन्होंने 156.17 की स्ट्राइक रेट और 54.21 की औसत से रन बनाए थे। IPL 2025 में एक शतक और छह अर्द्धशतक लगाए थे, बावजूद एशिया कप 2025 के लिए टीम में जगह बनाने में विफल रहे।
IPL 2025 में ओपनर यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया था और 14 मैच में 159.71 की कुल 559 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए छह अर्द्धशतक लगाए थे, लेकिन कोई शतक नहीं लगा सके थे। इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद एशिया कप 2025 के लिए उन्हें भारतीय चयनकर्ताओं ने नजरअंदाज कर दिया।
IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने वाले केएल राहुल भी एशिया कप 2025 के लिए भारतीय चयनकर्ताओं का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो सके। आईपीएल 2025 में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन को दरकिनार कर दिया गया। केएल राहुल ने पिछले आईपीएल सीजन में कुल 13 मैच में 149.72 की स्ट्राइक रेट से कुल 539 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक और 3 अर्द्धशतक शामिल हैं।
IPL 2025 में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर खेले और कई मौकों पर अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगाते हुए लीग के फाइनल में पहुंचाया। हालांकि उनकी टीम को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। IPL 2025 टाइटल जीतने से नाकाम रहने के बावजूद श्रेयस अय्यर ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन उनका शानदार प्रदर्शन भारतीय चयनकर्ताओं को प्रभावित नहीं कर सका। नतीजन, उन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। श्रेयस अय्यर ने IPL 2025 में कुल 17 मैच खेले और 175.07 की स्ट्राइक रेट से कुल 604 रन बनाए, जिसमें 6 अर्द्धशतक शामिल थे। IPL 2025 में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 97 रन था।
एशिया कप के लिए भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह।