IPL 2025 में जिन 5 खिलाड़ियों ने मनवाया लोहा, उन्हें चयनकर्ताओं ने एक झटके में कर दिया नजरअंदाज

IPL 2025 में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स के कप्तान के तौर पर खेले और कई मौकों पर अपनी टीम की डूबती नैया को पार लगाते हुए लीग के फाइनल में पहुंचाया। हालांकि उनकी टीम को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। IPL 2025 टाइटल जीतने से नाकाम रहने के बावजूद श्रेयस अय्यर ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन उनका शानदार प्रदर्शन भारतीय चयनकर्ताओं को प्रभावित नहीं कर सका। नतीजन, उन्हें एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। श्रेयस अय्यर ने IPL 2025 में कुल 17 मैच खेले और 175.07 की स्ट्राइक रेट से कुल 604 रन बनाए, जिसमें 6 अर्द्धशतक शामिल थे। IPL 2025 में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 97 रन था।