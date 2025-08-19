Asia Cup 2025 के लिए अब तक इन टीमों का ऐलान, जानें फुल स्क्वाड

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 आगाज यूएई में 9 सितंबर से होने जा रहा है, जिसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें शिरकत कर रही है, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई है, जबकि ग्रुप-बी में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका को जगह दी गई। यह टूर्नामेंट ना केवल एशियाई क्रिकेट में श्रेष्ठता साबित करने का सुनहरा मौका होगा, बल्कि आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से भी अहम साबित होगा।
इस बार एशिया कप 2025 टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ऐसे में तैयारियों के लिहाज से अब तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने अपनी-अपनी टीमों का ऐलान कर दिया है। आइए इस पर डालते हैं एक नजर-
बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए 25 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान किया है। दाएं हाथ के विकेट-कीपर बल्लेबाज लिटन दास को कप्तान बनाया है, जबकि खराब फॉर्म के बावजूद मेहंदी हसन मिराज को टीम में बनाए रखा गया है।
बांग्लादेश स्क्वाड- लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन तमिम, मोहम्मद नईम शेख, सौम्य सरकार, मोहम्मद परवेज हुसैन इमन, तौहीद हृदय, जाकिर अली अनिक, मेहदी हसन मिराज, शमीम हसन पटवारी, नजमुल हसन शंटो, रिशाद हसन, शाक महेदी हसन, तनवीर इस्लाम, नासुम अहमद, हसन महमूद, तस्किन अहमद, तंजीम हसन साकिब, मोहम्मद सैफुद्दीन, नाहिद राना, मुस्तफिजुर रहमान, शोरीफुल इस्लाम, सैयद खालिद अहमद, नुरुल हसन सोहन, महीदुल इस्लाम भुइयां अंकोन और सैफ हसन।
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एशिया कप 2025 के लिए 22 सदस्यीय प्रारंभिक टीम का ऐलान किया है। इन्ही में से 15 खिलाड़ियों का चयन होगा। राशिद खान को टीम का कप्तान और रहमानुल्लाह गुरबाज को उप-कप्तान बनाया गया है।
अफगानिस्तान स्क्वाड- राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सदीकुल्लाह अतल, वफीउल्लाह तरखील, इब्राहिम ज़दरान, दरवेश रसूली, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद नबी, नंगयाल खरोटी, शरफुद्दीन अशरफ, करीम जनात, अजमतुल्लाह उमरजाई, गुलबदीन नैब, मजीब ज़दरान, एएम ग़ज़नफ़र, नूर अहमद, फज़ल हक फ़ारूकी, नवीन उल हक, फरीद मलिक, सलीम सफी, अब्दुल्लाह अहमदजाई और बशीर अहमद।
एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट के लिए पूर्व कप्तान बाबर आजम और वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है। बाबर-रिजवान को मौका नहीं दिया जाना इस बात का इशारा है कि पीसीबी टी20 फॉर्मेट में इन दोनों खिलाड़ियों से आगे बढ़ चुका है। पीसीबी ने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फखर जमान, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खुशदिल शाह को अनुभवी खिलाड़ियों के रूप में मौका दिया है।
पाकिस्तान टीम- सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकिम।
BCCI ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्यकुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया गया हैं, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान होंगे। बतौर ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम में जगह नहीं बना सके हैं। संजू सैमसन को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे। दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को जगह दी गई है। टीम में बतौर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को जगह मिली है। वहीं, बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को जगह दी गई है।
भारतीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।