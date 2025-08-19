Asia Cup 2025 के लिए अब तक इन टीमों का ऐलान, जानें फुल स्क्वाड

BCCI ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। सूर्यकुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया गया हैं, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान होंगे। बतौर ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम में जगह नहीं बना सके हैं। संजू सैमसन को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहे। दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को जगह दी गई है। टीम में बतौर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को जगह मिली है। वहीं, बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को जगह दी गई है।