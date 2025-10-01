एशिया कप के बाद वर्ल्डकप में होने जा रहा IND v PAK, हैंडशेक को लेकर पाकिस्तान की टीम अपनाएगी ये पॉलिसी

उन्होंने कहा, "विश्व कप हमारे लिए सबसे बड़ा मंच है। हम जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए निरंतरता, अनुशासन और टीम वर्क महत्वपूर्ण होंगे। हमारा ध्यान हर मैच में कड़ी प्रतिस्पर्धा करने, अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने और नॉकआउट चरण तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर है। पाकिस्तानी जर्सी पहनना एक सम्मान की बात है। इस टीम की हर खिलाड़ी जिम्मेदारी को समझती है। हमारा लक्ष्य सकारात्मक क्रिकेट खेलना, बड़े मौकों पर आगे बढ़ना और पाकिस्तान को गौरवान्वित करना है।"