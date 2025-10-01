Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप के बाद वर्ल्डकप में होने जा रहा IND v PAK, हैंडशेक को लेकर पाकिस्तान की टीम अपनाएगी ये पॉलिसी

भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप के तीनों मैचों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और फिर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 01, 2025

IND vs PAK

पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

महिला विश्व कप 2025 में 5 अक्टूबर को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। पाकिस्तान टीम को उम्मीद है कि पुरुष टीम की तरह भारतीय महिला टीम भी मैच के बाद 'हाथ न मिलाने' की नीति अपनाएगी। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम भारतीयों से 'हाथ न मिलाने' की स्थिति के लिए तैयार है। पाकिस्तान टीम ने पीसीबी से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगे हैं।

भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप के तीनों मैचों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और फिर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक, "पाकिस्तान महिला टीम की मैनेजर हिना मुनव्वर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खिलाड़ियों के रुख को लेकर दिशानिर्देश लिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि भारतीय महिला खिलाड़ी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की नीति अपनाएंगी।"

भारत के खिलाफ क्या करेंगा पाक कप्तान

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की मैनेजर, मुनव्वर एक पुलिस अधिकारी हैं, जो इस साल फरवरी में त्रिकोणीय सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबंधन करते हुए पाकिस्तान पुरुष टीम की पहली महिला मैनेजर बनीं। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने कहा कि वे भारत के खिलाफ मैच को किसी भी सामान्य विश्व कप मैच की तरह ही लेंगी और अन्य चीजों पर ध्यान नहीं देंगी।

उन्होंने कहा, "विश्व कप हमारे लिए सबसे बड़ा मंच है। हम जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए निरंतरता, अनुशासन और टीम वर्क महत्वपूर्ण होंगे। हमारा ध्यान हर मैच में कड़ी प्रतिस्पर्धा करने, अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने और नॉकआउट चरण तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर है। पाकिस्तानी जर्सी पहनना एक सम्मान की बात है। इस टीम की हर खिलाड़ी जिम्मेदारी को समझती है। हमारा लक्ष्य सकारात्मक क्रिकेट खेलना, बड़े मौकों पर आगे बढ़ना और पाकिस्तान को गौरवान्वित करना है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

01 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप के बाद वर्ल्डकप में होने जा रहा IND v PAK, हैंडशेक को लेकर पाकिस्तान की टीम अपनाएगी ये पॉलिसी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

तीसरे टी20 में वेस्टइंडीज ने दिखाई क्यों है टी20 की सबसे खतरनाक टीम, नेपाल को बुरी तरह हराया

West indies vs nepal
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025 में टीम इंडिया की जीत के साथ शुरुआत, श्रीलंका को 59 रन से दी मात

Indian Women' Cricket Team
क्रिकेट

दीप्ति शर्मा ने बल्ले के बाद गेंद से दिखाया कमाल, नीतू डेविड का तोड़ा रिकॉर्ड

deepti sharma and harmanpreet kaur
क्रिकेट

भारत से झगड़ा मोल लेकर बुरे फंसे मोहसिन नकवी, पाकिस्तान में ही विरोध, पूर्व क्रिकेटर ने की पद छोड़ने की मांग

Mohsin Naqvi
क्रिकेट

भारतीय टीम को ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी गई? BCCI के सवाल से बौखलाए पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी

Mohsin Naqvi and Rajeev shukla
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.