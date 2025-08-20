Patrika LogoSwitch to English

श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड से बाहर रखने पर पूर्व कोच ने सेलेक्टर्स पर दागे सवाल

बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारत के स्‍क्‍वॉड की घोषणा कर दी है, जिसमें श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है। इस पर टीम इंडिया के पूर्व कोच अभिषेक नायर ने सवाल उठाए हैं।

भारत

lokesh verma

Aug 20, 2025

Shreyas Iyer
भारतीय बल्‍लेबाज श्रेयस अय्यर। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में सेलेक्‍टर्स ने श्रेयस अय्यर को फिर से नजर अंदाज किया है, जिस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने सवाल उठाए हैं। नायर ने कहा कि वह यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम से बाहर रखा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें कुछ नामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

'श्रेयस चयनकर्ताओं की योजना का हिस्‍सा ही नहीं'

अभिषेक नायर ने जियोहॉटस्टार पर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि श्रेयस अय्यर को 20 सदस्यीय टीम में शामिल न करने का क्या कारण हो सकता है। मैं अंतिम 15 की बात नहीं कर रहा, बल्कि 20 की बात कर रहा हूं, जिससे साफतौर पर संदेश जाता है कि श्रेयस अय्यर चयनकर्ताओं की योजना का हिस्‍सा ही नहीं हैं। कम से कम टी20 फॉर्मेट के नजरिए से तो नहीं।

जुलाई 2024 के बाद से टी20 मैच नहीं खेले गिल

सेलेक्टर्स ने टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को एशिया कप की टीम में शामिल किया है। शुभमन गिल जुलाई 2024 के बाद से टी20 मैच नहीं खेले हैं। ऐसे में गिल के चयन ने सभी को हैरान कर दिया। 

श्रेयस की कप्‍तानी में चमकी पंजाब किंग्‍स

श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सीजन के 17 मुकाबलों में 50.33 के औसत के साथ 604 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से छह अर्धशतक निकले। उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंची। हालांकि, आईपीएल 2025 में शुभमन गिल का प्रदर्शन भी शानदार रहा। उन्होंने 15 मुकाबलों में 155.88 के औसत के साथ 650 रन बनाए, जिसमें छह अर्धशतक शामिल थे।

टी20 इंटरनेशनल में गिल को औसत महज 30.42 का

शुभमन गिल ने भारत की ओर से 21 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 30.42 के औसत के साथ 578 रन बनाए। गिल तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं। गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर पांच मुकाबलों की टेस्ट सीरीज में 2-2 से बराबरी की। उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान चुना गया है।

Updated on:

20 Aug 2025 09:32 am

Published on:

20 Aug 2025 09:31 am

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड से बाहर रखने पर पूर्व कोच ने सेलेक्टर्स पर दागे सवाल

