श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के स्क्वॉड से बाहर रखने पर पूर्व कोच ने सेलेक्टर्स पर दागे सवाल

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में सेलेक्‍टर्स ने श्रेयस अय्यर को फिर से नजर अंदाज किया है, जिस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने सवाल उठाए हैं। नायर ने कहा कि वह यह समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों श्रेयस अय्यर को एशिया कप टीम से बाहर रखा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को इस टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें कुछ नामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।