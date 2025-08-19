एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व दिग्गज की भविष्यवाणी, बोले- इस बार ये टीम जीतेगी खिताब

Prediction for Asia Cup 2025 Winner: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा से पहले टूर्नामेंट के विजेता को लेकर भविष्‍यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा ने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि अगले महीने खेले जाने वाले एशिया कप का खिताब ‘मेन इन ब्लू’ जीतेंगे। उन्होंने कहा टीम चाहे जो भी चुनी जाए, वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। 9 से 28 सितंबर तक यूएई में आयोजित होने वाले एशिया कप में टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ ही करेगी। जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान से भारत का सामना 14 सितंबर को होगा।