एशिया कप 2025 को लेकर पूर्व दिग्गज की भविष्यवाणी, बोले- इस बार ये टीम जीतेगी खिताब

Prediction for Asia Cup 2025 Winner: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा से पहले टूर्नामेंट के विजेता को लेकर भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा ने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि अगले महीने खेले जाने वाले एशिया कप का खिताब ‘मेन इन ब्लू’ जीतेंगे। उन्होंने कहा टीम चाहे जो भी चुनी जाए, वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। 9 से 28 सितंबर तक यूएई में आयोजित होने वाले एशिया कप में टीम इंडिया अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ ही करेगी। जबकि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भारत का सामना 14 सितंबर को होगा।
चेतन शर्मा ने एएनआई से कहा कि भारतीय टीम में जो भी खिलाड़ी चुने जाएंगे, वे देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से खेल रहे हैं, खासतौर से इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे उस पर गर्व है। हम ही एशिया कप जीतेंगे। बता दें कि इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, ओमान और हांगकांग की टीमें शिरकत करेंगी।
ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ ही यूएई और ओमान हैं। वहीं, ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग हैं। भारत इस टूर्नामेंट का मेजबान है। बीसीसीआई और पीसीबी के समझौते के चलते ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जा रहा है।
टूर्नामेंट के दौरान दुबई में 11 मैचों का आयोजन होगा, जबकि अबू धाबी में आठ मैच आयोजित किए जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला 9 सितंबर को अबू धाबी में हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। जबकि फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को दुबई में होगा।