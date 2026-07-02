Saba Karim on Vaibhav Sooryavanshi debut: आयरलैंड के बाद अब इंग्‍लैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से ज्‍यादा वैभव सूर्यवंशी सुर्खियों में है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस से लेकर क्रिकेट के कई दिग्‍गज सूर्यवंशी को जल्‍द से जल्‍द भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्‍यू करते देखना चाहते हैं। संजू सैमसन के लगातार तीन मैचों में बुरी तरह फ्लॉप होने पर यह मांग और भी ज्‍यादा जोर पकड़ने लगी है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम को लगता है कि 15 साल के इस युवा को भारत की टी20 टीम में सैमसन की जगह देना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने संजू के हालिया प्रदर्शन का सपोर्ट करते हुए कहा कि अभी वैभव को बिना किसी तुलना के आगे बढ़ने देना चाहिए।