Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के विरोध में उतरे एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

India vs Pakistan in Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्‍तान मुकाबले का विरोध करने वाले पूर्व क्रिकेटरों की संख्‍या बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने भी इस मुकाबले का विरोध किया है।

भारत

lokesh verma

Sep 13, 2025

India vs Pakistan
भारत बनाम पाकिस्‍तान मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs Pakistan: पीएम नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर लोगों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को लेकर जागरूक करने के लिए पुणे में 'पुणे ऑन पेडल्स' और 'पुणे वॉकेथॉन' का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान केदार जाधव ने 14 सितंबर को एशिया कप में खेले जाने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर प्रतिक्रिया दी।

भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं होना चाहिए- केदार जाधव

केदार जाधव ने पत्रकारों से कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे हिसाब से भारत-पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन रविवार को मैच होने जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले आईएएनएस से बातचीत में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच का विरोध किया था।  उन्होंने कहा कि बतौर खिलाड़ी मैं जरूर चाहूंगा कि भारत-पाकिस्तान आपस में खेलें, लेकिन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं। पाकिस्तान बार-बार हमारे देश पर हमले कर रहा है। ऐसे में उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, न ही खेल संबंध।

ये भी पढ़ें

Asia Cup में भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने डाले हथियार, वसीम अकरम बोले- इन 2 के सामने नहीं टिकेगी पाक टीम
क्रिकेट
Wasim Akram on Ind vs Pak

हमने भी नहीं खेला था मैच - हरभजन सिंह

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी इस मुकाबले पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। भज्जी ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा ही सुर्खियों में रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी ने कहा कि क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए। हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। मुझे लगता है कि जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर नहीं जाते, तब तक क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए। सरकार कहती है कि मैच हो सकता है तो होना चाहिए।

दुबई में 14 को खेला जाएगा चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच मैच

भारत-पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का छठा मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया अपना शुरुआती मैच जीतकर ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर है। वहीं, पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से हराकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

13 Sept 2025 11:32 am

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के विरोध में उतरे एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.