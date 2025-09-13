भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के विरोध में उतरे एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

केदार जाधव ने पत्रकारों से कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे हिसाब से भारत-पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला नहीं खेला जाना चाहिए, लेकिन रविवार को मैच होने जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले आईएएनएस से बातचीत में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बतौर खिलाड़ी मैं जरूर चाहूंगा कि भारत-पाकिस्तान आपस में खेलें, लेकिन सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं। पाकिस्तान बार-बार हमारे देश पर हमले कर रहा है। ऐसे में उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, न ही खेल संबंध।